Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yuly Yaneth Avilés Cornelia, una mujer de 37 años nacida en el municipio del Guamo, Tolima, perdió la vida de manera trágica en el sector de Bosa Porvenir, en Bogotá. De acuerdo con los relatos de sus familiares, la víctima había tomado la decisión de finalizar su relación con Edwin Murcia, un hombre con quien comenzó a salir mientras trabajaba como operaria de Transmilenio. Tras la ruptura, Avilés buscó refugio junto a sus tres hijos en la vivienda de un allegado, intentando alejarse de su expareja para resguardar su seguridad y la de sus pequeños.

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El 28 de octubre, luego de culminar su día de trabajo, Yuly Avilés emprendió el retorno al lugar donde se encontraba protegida. Fue en ese trayecto cuando, según testimonios de sus allegados, Edwin Murcia la esperaba y, presuntamente, la atacó con un arma blanca. Yuly recibió cuatro heridas que la llevaron a un centro médico, pero pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Las fuentes consultadas señalan que Murcia huyó del lugar tras el ataque y actualmente es el principal sospechoso del crimen.

El origen de la relación entre Yuly y Edwin estuvo marcado por la rapidez: a los 15 días de conocerse ya convivían bajo el mismo techo. Sin embargo, de acuerdo con las versiones proporcionadas por la familia de la víctima, la convivencia apenas duró cuatro meses y estuvo marcada por episodios de violencia, así como por comportamientos celosos y controladores por parte del hombre. Alegan que Edwin revisaba el teléfono de Yuly y le exigía conocer las contraseñas, presión que influyó en la decisión de la mujer de terminar el vínculo amoroso para buscar tranquilidad junto a sus hijos de 7, 14 y 21 años.

Yuly Avilés llegó a Bogotá con la esperanza de brindarle mejores condiciones de vida a su familia, dejando atrás la vereda La Chamba, en Tolima. Tras su asesinato, sus restos fueron trasladados nuevamente al Guamo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós mientras las autoridades continúan investigando el caso como un posible feminicidio, en busca de justicia y respuestas que esclarezcan lo sucedido, según reportan sus familiares y allegados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con el presunto responsable del feminicidio de Yuly Avilés?

Según los testimonios de sus allegados y la información registrada en el caso, Edwin Murcia, expareja de Yuly Avilés y señalado como principal sospechoso, habría huido del lugar tras cometer el ataque. Aunque las autoridades adelantan la investigación, hasta el momento no se han dado más detalles sobre su paradero o captura en los datos proporcionados.

¿Por qué el caso de Yuly Avilés se investiga como presunto feminicidio?

El caso está siendo investigado como un presunto feminicidio debido a los antecedentes de violencia en la relación de pareja, los comportamientos controladores descritos por la familia y el hecho de que la víctima buscó protección tras decidir terminar el vínculo. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.