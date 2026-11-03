Por: El Espectador

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Un fuerte movimiento telúrico despertó a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca en la madrugada del martes 3 de noviembre. Según la información de los servicios de alerta sismológica, el sismo tuvo una magnitud de 5.6 en la escala de Richter y su epicentro se localizó en Chaparral, Tolima. El temblor se produjo hacia las 4:13 a.m., y fue perceptible en buena parte de la capital colombiana, de acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). A pesar de la intensidad del evento, las autoridades regionales informaron que, tras las primeras inspecciones, no se reportaron daños importantes ni afectaciones en Bogotá o Cundinamarca.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió de inmediato un balance preliminar a través de su cuenta en la red social X. Allí aseguró: "Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país". Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos en Cundinamarca, confirmó que los diferentes cuerpos de socorro del departamento no recibieron reportes de afectaciones mayores. Sin embargo, insistieron en que permanecían atentos a cualquier novedad que pueda surgir.

Durante los minutos posteriores al sismo, se registraron evacuaciones en diversos sectores de Bogotá. Imágenes compartidas por residentes en redes sociales mostraron a cientos de personas saliendo de sus hogares y edificios en medio del frío característico de la madrugada capitalina, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó que después de contactar a la mayoría de los organismos de respuesta del departamento, se determinó la ausencia de afectaciones mayores en los municipios impactados por el movimiento telúrico. Dijo que el monitoreo y las comunicaciones con organismos municipales de gestión del riesgo continuaban activas para detectar cualquier novedad.

El debate sobre la capacidad de Bogotá para soportar un sismo de gran magnitud vuelve a tomar relevancia. Según el IDIGER, la ciudad se encuentra expuesta a una amenaza sísmica importante debido a la influencia de sistemas de fallas geológicas cercanas, especialmente en el piedemonte llanero y la cordillera oriental. Otro factor determinante es que buena parte de Bogotá está edificada sobre antiguos depósitos lacustres, suelos que pueden amplificar los efectos de las ondas sísmicas. Esta particularidad hace fundamental la preparación individual y colectiva: mantener planes familiares de emergencia, identificar zonas seguras en los hogares, conocer rutas de evacuación y contar con un kit básico para al menos 72 horas, son algunas de las recomendaciones clave divulgadas por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en Bogotá?

De acuerdo con las orientaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las medidas recomendadas incluyen elaborar un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras en la vivienda, definir rutas de evacuación y puntos de encuentro, y disponer de un kit de suministros básico. Estas acciones deben complementarse participando en simulacros distritales y asegurando objetos pesados o muebles que puedan caer durante un movimiento fuerte.

¿Por qué Bogotá es vulnerable a los sismos y qué riesgos implica esto?

La vulnerabilidad de Bogotá frente a los sismos se debe a su proximidad a fallas geológicas activas y a que gran parte de la ciudad está edificada sobre depósitos lacustres, un tipo de suelo que puede aumentar la intensidad de las ondas sísmicas. Esto significa que, aunque no se puede predecir cuándo ocurrirá un evento mayor, la preparación y prevención resultan esenciales para reducir riesgos ante futuras emergencias sísmicas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.