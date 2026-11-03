Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se avanza en acciones concretas para fortalecer los territorios, recuperar el espacio público y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Así quedó evidenciado durante un reciente recorrido liderado por Eduardo Garzón, subsecretario de Gobierno, y John Jader Suárez Delgado, alcalde local de Los Mártires, quienes visitaron diferentes sectores de esta localidad de la capital. El objetivo central fue conocer de primera mano las necesidades del territorio, escuchar a la comunidad y hacer un seguimiento a los compromisos institucionales, según informó la Alcaldía Local de Los Mártires.

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Durante la jornada, se puso atención a tres temas fundamentales: la inclusión de las personas con discapacidad, el fortalecimiento de la infraestructura cultural y la recuperación del espacio público. Estos puntos representan tanto los desafíos como las oportunidades que enfrenta la localidad, destacando la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y los habitantes.

El primer momento relevante de la visita fue la celebración del Carnaval por la Discapacidad, una iniciativa ciudadana apoyada gracias a los Presupuestos Participativos, de acuerdo con información de la alcaldía local. En este evento participaron los Centros Crecer del Distrito, con actividades artísticas y culturales que resaltaron el talento y las capacidades de las personas con discapacidad. El encuentro demostró, según los funcionarios, que las propuestas nacidas desde la ciudadanía pueden convertirse en proyectos reales para fortalecer la inclusión y garantizar el derecho a disfrutar de la vida cultural de Bogotá.

Luego, la comitiva se dirigió a la Casa de la Cultura de Los Mártires para verificar el avance de las obras. Este espacio se concibe como un lugar clave para artistas, gestores culturales y habitantes, donde es posible desarrollar procesos formativos y promover la circulación artística. El seguimiento a esta infraestructura busca asegurar que el arte y la cultura sean ejes de participación social y transformación en la localidad.

Uno de los puntos con mayor atención fue La Carrilera, un sector sobre la avenida calle 19 afectado por el deterioro, acumulación de residuos y uso inadecuado del espacio público. Las autoridades revisaron las acciones adelantadas para recuperar la malla vial y controlar la disposición clandestina de basuras, especialmente durante la noche, cuando vehículos arrojan escombros. Frente a esta problemática, Eduardo Garzón asumió el compromiso de promover mesas de trabajo con la comunidad para garantizar soluciones sostenibles y un entorno recuperado, con mayor corresponsabilidad ciudadana e institucional.

La visita dejó clara la importancia de la presencia institucional en los territorios y el trabajo coordinado con la comunidad como ejes para la transformación de Los Mártires. Según la Alcaldía Local, los avances y compromisos continuarán siendo objeto de seguimiento, especialmente en temas de inclusión, cultura, seguridad y espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el Carnaval por la Discapacidad a la comunidad de Los Mártires?

El Carnaval por la Discapacidad, impulsado a través de Presupuestos Participativos, aporta a la inclusión social al permitir que personas con discapacidad sean protagonistas en eventos culturales y artísticos. La participación de los Centros Crecer del Distrito favorece la visibilidad de sus capacidades y genera espacios de integración, consolidando así una comunidad más inclusiva y participativa en Los Mártires.

¿Cuáles son los principales desafíos en la recuperación de La Carrilera en Los Mártires?

Uno de los principales desafíos en La Carrilera es la disposición clandestina de basuras y escombros, frecuentemente realizada por vehículos de carga durante la noche. Este problema exige acciones sostenibles y la articulación de distintas entidades, junto con el compromiso de la comunidad, para mantener la recuperación del sector y evitar su deterioro futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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