Por: El Espectador

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Durante casi tres años, los conductores de transporte informal en la localidad de Bosa, Bogotá, habrían tenido que recolectar mensualmente hasta 13 millones de pesos, con el fin de proteger su vida y sus vehículos de posibles ataques. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, este dinero era exigido en dos pagos quincenales e iba a parar a una billetera virtual controlada por una red de extorsión, la cual estaría vinculada al grupo delincuencial conocido como ‘Satanás’.

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De acuerdo con los resultados de la investigación adelantada por la Fiscalía, los integrantes de esta red alcanzaron a recaudar cerca de 270 millones de pesos entre septiembre de 2023 y junio de 2026. Los cobros habrían estado dirigidos principalmente a los propietarios de vehículos que ofrecían servicios de transporte informal en siete rutas de la localidad: Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá. La operación policial culminó con la captura de seis personas en diferentes ciudades: Bogotá, Soacha, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Medellín. Estas personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada; sin embargo, ninguna de ellas aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.

En cuanto a la dinámica de la extorsión, las exigencias económicas consistían en un pago mensual colectivo de 13 millones de pesos, que debía entregarse en dos cuotas de 6,5 millones de pesos cada una. En ocasiones, las propias víctimas eran obligadas a nombrar a un representante encargado de reunir el dinero y efectuar la transferencia a la billetera virtual señalada por la organización criminal. El incumplimiento de estos pagos provocaba amenazas directas tanto a los conductores como a sus familias y sus vehículos, según lo documentado por la Fiscalía.

El caso más grave ocurrió el 24 de septiembre de 2023, cuando un conductor y su hijo menor de edad fueron asesinados como represalia por no haber realizado los pagos exigidos. Además, en ese ataque resultó herida la compañera sentimental del conductor. Los señalados como responsables fueron identificados como Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. La operación de captura fue realizada por la Fiscalía en conjunto con unidades del Gaula de la Policía Nacional.

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¿Cómo operaba la red de extorsión del grupo 'Satanás' en Bosa?

De acuerdo con la Fiscalía, la red exigía pagos mensuales a través de una billetera virtual, amenazaba a conductores y sus familias, y empleaba represalias violentas como el asesinato en caso de incumplimiento, en siete rutas de transporte informal de Bosa.

¿Qué significa el delito de extorsión agravada?

La extorsión agravada es un tipo penal que implica exigir dinero de forma violenta o intimidatoria, aumentando la gravedad cuando se cometen acciones que generan un daño mayor, como amenazas de muerte o lesiones, según la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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