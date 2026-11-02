Por: Portal Bogotá

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Para el martes 3 de noviembre de 2026 está vigente la medida de pico y placa en Bogotá, una restricción que afecta la circulación de vehículos particulares según el número final de la placa. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la restricción aplica en un horario extendido desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., y está dirigida especialmente a mejorar la movilidad en la capital, reducir los niveles de congestión y optimizar el uso de la vía pública. Para este día impar, tienen permitido circular los carros cuyas matrículas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

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La SDM recomienda siempre consultar el calendario actualizado para evitar sanciones, pues los controles en las vías se intensifican durante las fechas de restricción. Cabe recordar que el dispositivo de pico y placa incluye diferentes categorías de automotores, como vehículos de carga, taxis y vehículos especiales, cuyas condiciones y horarios pueden variar según la normatividad vigente. La consulta debe hacerse directamente en el portal oficial de la Secretaría, www.movilidadbogota.gov.co, donde cada usuario puede verificar los detalles que aplican a su situación.

De acuerdo con la entidad del Distrito, existe una opción legal para las personas que, por motivos especiales, necesitan movilizarse en días restringidos: se trata del Pico y Placa Solidario. Esta alternativa permite, mediante el pago de una tarifa, circular libremente durante las jornadas en que normalmente habría restricción. Sin embargo, la SDM advierte de manera enfática que la compra de este beneficio solo puede hacerla el interesado a través de la plataforma oficial en línea, utilizando el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). No existen intermediarios, gestores, ni otras páginas web autorizadas para tramitar el Pico y Placa Solidario, y cualquier otro canal es un engaño.

La Secretaría Distrital de Movilidad insiste en que los ciudadanos deben estar atentos y no dejarse seducir por propuestas fraudulentas que ofrecen facilidades falsas. Toda la información relevante, incluidas inscripciones a programas y consultas de trámites de movilidad, se encuentra centralizada en el sitio web oficial, lo que garantiza seguridad y transparencia en los procedimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares el 3 de noviembre de 2026?

El horario de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Movilidad, es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Durante este día impar, pueden movilizarse los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante verificar en la web oficial posibles excepciones o cambios en la normativa.

¿Cómo acceder al Pico y Placa Solidario en Bogotá sin caer en estafas?

La única manera segura de acceder al Pico y Placa Solidario es a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el sitio www.movilidadbogota.gov.co y pagando únicamente mediante el botón PSE. No existen gestores ni páginas alternas autorizadas; cualquier oferta fuera de este canal oficial se considera un intento de fraude.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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