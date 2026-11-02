Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá exhorta a todos los ciudadanos a aprovechar la jornada especial de vacunación que se realizará el martes 3 de noviembre de 2026. De acuerdo con la entidad, cualquier persona puede acercarse con su documento de identidad a uno de los puntos de vacunación habilitados en la capital para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

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Esta jornada tiene como objetivo primordial prevenir enfermedades consideradas graves, entre ellas poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, estará disponible la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida de forma específica a niñas y niños entre 9 y 17 años, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Salud.

De acuerdo con lo que señala la institución, los puntos de vacunación abrirán sus puertas desde las 8:00 a. m. y estarán distribuidos en lugares de alta concurrencia de la ciudad, como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Estos puntos, que varían respecto a su ubicación día a día y se actualizan en las plataformas oficiales, buscan facilitar el acceso a la inmunización para toda la ciudadanía.

La ciudad también cuenta con un respaldo significativo en materia de cobertura, con más de 200 puntos de vacunación permanentes establecidos en centros de salud y en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Según lo informado, estas sedes garantizan la existencia de una oferta continua y cercana del servicio.

La vacunación para población priorizada, como mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años, incluye el biológico contra la fiebre amarilla. No obstante, la aplicación de esta vacuna está restringida a puntos específicamente autorizados, donde los usuarios reciben valoración médica y acompañamiento especializado para asegurar la seguridad del proceso, siguiendo indicaciones de la Secretaría Distrital de Salud.

Para conocer la ubicación exacta de los puntos habilitados para esta jornada o de los sitios autorizados para la vacunación contra la fiebre amarilla, la entidad recomienda consultar los enlaces oficiales o utilizar la funcionalidad de ‘Mapas Bogotá’ con el término ‘vacunación’. Así, cada ciudadano puede identificar, según su cercanía, el sitio más conveniente, conocer los horarios y acudir con el documento de identidad correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 3 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá tendrá una amplia red de puntos de vacunación habilitados el martes 3 de noviembre de 2026. Estos estarán localizados en centros comerciales, parques, colegios, plazas y otros lugares estratégicos de alta concurrencia. Además, hay más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. Los ciudadanos pueden consultar la lista actualizada de estos espacios en la página oficial de la Secretaría, donde se detallan direcciones y horarios.

¿Qué vacunas se aplican durante la jornada y a quiénes están dirigidas?

Durante la jornada de vacunación del 3 de noviembre de 2026, se aplicarán dosis contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH). Esta última está especialmente dirigida a niños y niñas entre los 9 y 17 años. La vacuna contra la fiebre amarilla está disponible exclusivamente para gestantes y personas mayores de 60 años, siempre y cuando asistan a puntos de vacunación autorizados con acompañamiento médico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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