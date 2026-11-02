Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publicó el reporte oficial del clima para Bogotá correspondiente al martes 3 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información difundida, durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la ciudad y una temperatura mínima estimada de aproximadamente 11 grados Celsius. La previsión para las primeras horas del día indica que el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente nublado, y si bien se anticipa continuidad en las condiciones secas, el IDIGER advierte la posible presencia de lloviznas aisladas, especialmente en la zona norte de Bogotá.

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Además, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite a los habitantes consultar en tiempo real el estado del clima en el Distrito. Según las recomendaciones presentadas, es útil aprovechar estas herramientas para planificar las actividades diarias y evitar inconvenientes causados por cambios climáticos inesperados. El SAB es una plataforma digital de consulta abierta que ofrece la posibilidad de conocer el pronóstico del tiempo de manera accesible y sencilla.

Para quienes deseen información más detallada sobre las lluvias en tiempo real, el portal ‘Mapas Bogotá’ brinda un recurso práctico. De acuerdo con las instrucciones proporcionadas, el proceso para consultar este mapa es directo y puede hacerse desde el celular, la tableta o el computador. El usuario solo debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, localizar el ícono de mapa en el costado derecho, seleccionar en la ventana “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y, posteriormente, el apartado “Lluvias”. Después de esto, basta con digitar la dirección del lugar de interés en el buscador y seleccionar la opción sugerida por el sistema, lo que permite visualizar el estado de lluvias en esa zona específica. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes necesitan adaptar su movilidad o sus planes ante variaciones en el clima.

De acuerdo con el reporte oficial citado del IDIGER, la importancia de estos sistemas radica en que permiten a la ciudadanía estar prevenidos ante cualquier novedad, como la aparición de lloviznas repentinas, y así tomar medidas de precaución para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el portal Mapas Bogotá?

El proceso para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el portal Mapas Bogotá es sencillo; solo se debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa a la derecha, elegir la opción “Tipos de mapa”, luego “Otros mapas” y finalmente “Lluvias”. Es posible buscar la dirección de interés y el sistema identificará la zona, mostrando el estado de lluvias en ese punto específico. Así usted puede tomar decisiones informadas sobre su movilidad o actividades diarias.

¿Qué indica el pronóstico del clima del IDIGER para Bogotá el martes 3 de noviembre de 2026?

Según el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), para el martes 3 de noviembre de 2026 se espera en Bogotá un cielo parcialmente nublado durante la madrugada con tiempo seco y una temperatura mínima cercana a los 11 grados Celsius. Para la mañana, se pronostica cielo nublado o parcialmente nublado, sin descartar lloviznas aisladas en el norte de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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