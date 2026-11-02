Por: Portal Bogotá

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La lucha contra las estructuras criminales en Bogotá continúa marcando hitos relevantes. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación impactó de manera significativa una red de extorsión que, según información del propio ente acusador, estaría vinculada con el grupo delictivo autodenominado ‘Satanás’. El caso se centra en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, donde durante el último año esta organización habría sometido a los conductores de transporte informal a un régimen de intimidación sostenido.

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De acuerdo con los elementos probatorios recogidos durante la investigación, los implicados exigían a los propietarios de los vehículos pagos mensuales colectivos que ascendían a 13 millones de pesos. Esta suma debía entregarse en dos cuotas quincenales de 6,5 millones de pesos, bajo la amenaza explícita de atentar contra la vida de los conductores o causar daños a sus automotores. El nivel de intimidación escaló gravemente y, conforme a la Fiscalía General de la Nación, el 24 de septiembre de 2023 se registró el asesinato de un conductor junto a su hijo menor de edad, mientras que su compañera sentimental resultó herida. Este violento episodio se considera una represalia por el incumplimiento del pago exigido.

Las rutas afectadas por esta extorsión incluían Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá. Los victimarios, en algunos casos, obligaron a las víctimas a designar a un intermediario encargado de recolectar el dinero y transferirlo a una billetera virtual específica. La investigación judicial determinó que, entre septiembre de 2023 y junio de 2026, la agrupación recibió alrededor de 270 millones de pesos producto de estas consignaciones periódicas.

En una intervención liderada por la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, fueron capturados N. Iriarte Martínez, L. Soto Fonseca, M. Romero Loaiza, M. Ordoñez Chima, J. Oyola Galvis y B. Paz Chávez. Los procedimientos de captura se realizaron en Bogotá, Soacha, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Medellín. Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas; sin embargo, no aceptaron los cargos. Todo esto hace parte de la estrategia investigativa para desarticular estructuras delincuenciales con fuerte impacto en la seguridad ciudadana.

La denuncia ciudadana continúa siendo fundamental en la tarea de enfrentar el delito. Por ello, las autoridades recuerdan la importancia de reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, sosteniendo el compromiso por una Bogotá más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realizó la Fiscalía General de la Nación contra la red de extorsión ‘Satanás’ en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con el Gaula de la Policía Nacional, capturó y judicializó a seis presuntos integrantes de la red de extorsión vinculada al grupo ‘Satanás’ en Bosa, Bogotá, tras una investigación que permitió documentar los cobros extorsivos, las amenazas e identificar el modus operandi de la organización.

¿Cuáles eran las rutas de transporte informal afectadas por la extorsión del grupo ‘Satanás’ en el suroccidente de Bogotá?

Según la información de la Fiscalía General de la Nación, las rutas de transporte informal extorsionadas por esta red en la localidad de Bosa incluían Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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