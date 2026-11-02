Por: El Espectador

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La primera audiencia sobre el proceso de extradición de Zulma Guzmán, implicada en el caso de envenenamiento con talio en Colombia, tuvo que ser suspendida durante la diligencia judicial en Londres. Esta decisión fue tomada por el magistrado, luego de que se notificara que, desde Colombia, la Fiscalía General de la Nación había programado una audiencia de imputación de cargos contra la empresaria para el próximo 9 de noviembre, la cual se realizará de forma virtual. Este cruce entre las agencias judiciales de Reino Unido y Colombia generó la suspensión temporal de la audiencia, en espera de decidir cómo se articularán ambos procesos legales.

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De acuerdo con El Espectador, mañana, 3 de noviembre, se definirá en Londres si el proceso de extradición continúa o si, por la notificación de la audiencia en Colombia, el procedimiento judicial en Reino Unido debe prorrogarse. Según lo señalado, la posibilidad de llevar simultáneamente ambos procesos queda en manos del magistrado británico, quien podría optar por extender el caso hasta 2027 en caso de que surjan complicaciones tras la imputación colombiana.

Zulma Guzmán enfrenta investigaciones en dos países. Por un lado, la justicia británica avanza en la decisión sobre su extradición, mientras que en Colombia la Fiscalía intenta imputarle cargos la próxima semana, relacionados con homicidio y tentativa de homicidio. El origen del caso se ubica en los hechos ocurridos el 3 de abril de 2025, cuando la familia De Bedout, en el norte de Bogotá, recibió una encomienda con un supuesto regalo institucional. Al día siguiente, cuatro de los presentes en la casa, entre ellos tres niñas y un adulto, consumieron frambuesas que se sospecha estaban contaminadas con talio.

Según la información recolectada, dos de las menores, de 13 y 14 años, fallecieron por intoxicación. Las indagaciones apuntan a Zulma Guzmán como posible autora, quien entre 2017 y 2018 habría mantenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas. Tras los incidentes, Guzmán salió del país y su paradero fue desconocido hasta el 17 de diciembre, fecha en la que fue detenida en Londres luego de un rescate en el río Támesis.

Desde el comienzo, Guzmán ha negado su vinculación con los hechos afirmando: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”, según una entrevista recogida después de conocerse el caso en 2025.

¿Qué se sabe del proceso de extradición de Zulma Guzmán por el caso de envenenamiento con talio?

El proceso de extradición de Zulma Guzmán está en manos de la justicia británica y se encuentra temporalmente suspendido debido a la reciente notificación de una audiencia de imputación en Colombia. La decisión sobre si las audiencias se realizan de forma simultánea o si se prorroga el proceso dependerá del magistrado en Londres.

¿Por qué Zulma Guzmán es investigada en Colombia y en Reino Unido?

Zulma Guzmán es investigada en Colombia por la Fiscalía General de la Nación, que pretende imputarle cargos de homicidio y tentativa de homicidio tras la muerte de dos menores intoxicadas con talio. Al mismo tiempo, enfrenta un proceso de extradición en Reino Unido, donde fue detenida tras estar desaparecida desde los hechos atribuidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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