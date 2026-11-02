Por: Canal Uno

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó una propuesta para implementar en Colombia un sistema de licencia de conducción por puntos, como parte de las conversaciones ciudadanas para reformar el Código Nacional de Tránsito.

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La iniciativa busca que los conductores que cometan infracciones que pongan en riesgo la vida de otras personas tengan consecuencias que vayan más allá de las multas económicas. Según la funcionaria, en el país mueren más de 8.000 personas al año en siniestros viales.

¿Cómo funcionaría la licencia por puntos?

De acuerdo con la explicación de Noguera, cada conductor tendría un puntaje que conservaría si cumple las normas de tránsito. Sin embargo, cuando cometa una infracción, perdería puntos dependiendo de la gravedad de la falta.

Entre las conductas mencionadas por la ministra están el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol. Si una persona agota todos sus puntos, podría perder la licencia de conducción.

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La propuesta también contempla la posibilidad de recuperar puntos mediante procesos de formación y un buen comportamiento en las vías.

¿Ya está aprobada la medida?

Por ahora, la licencia por puntos es una propuesta que se está considerando dentro del proceso de reforma al Código Nacional de Tránsito. Esto significa que todavía no es una medida vigente y que sus condiciones deberán definirse durante la elaboración y discusión de la reforma.

🚨Quien pone en riesgo la vida en las vías debe asumir las consecuencias. Por eso proponemos implementar en Colombia la licencia de conducción por puntos: cada infracción restaría puntos y, al agotarlos, el conductor podría perder su licencia. En el país mueren más de 8.000 personas al año en siniestros viales. ¡Esto no puede seguir! Necesitamos medidas que cambien comportamientos y protejan la vida. Esta propuesta nace de escuchar a la ciudadanía y recoger sus planteamientos para reformar el Código Nacional de Tránsito. Menos riesgos en las vías, más responsabilidad al volante. ¿Qué opinas de la licencia por puntos? — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) November 2, 2026

La ministra explicó que la iniciativa busca reconocer a quienes conducen de manera responsable y establecer consecuencias para quienes ponen en peligro la vida de los demás.

“Lo que se busca es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás tengan consecuencias, incluso hasta con la pérdida de la licencia”, señaló Noguera.

La funcionaria invitó a los ciudadanos a opinar sobre la propuesta y participar en las conversaciones para construir la reforma.

Licencia de conducción por puntos

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