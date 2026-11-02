Más de 10.000 habitantes de Tocancipá, Cundinamarca, salieron a las calles el domingo primero de noviembre para disfrutar del desfile del Día Dulce 2026, una jornada en la que los disfraces, los personajes infantiles y las actividades familiares fueron protagonistas.

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La celebración tuvo como escenario la carrera Séptima, uno de los principales corredores comerciales del municipio, por donde desfilaron 15 comparsas integradas por diferentes dependencias e instituciones municipales. Las representaciones estuvieron inspiradas en películas y producciones reconocidas como ‘Alicia en el País de las Maravillas’, ‘Encanto’, ‘Zootopia’, ‘Coco’, ‘Peter Pan’, ‘Star Wars’, ‘El Rey León’ y ‘Toy Story’.

A lado y lado de la vía, familias enteras observaron el recorrido y acompañaron las presentaciones, que llenaron de música y color las calles del municipio.

La programación también incluyó un espectáculo en tarima con bailes, juegos, concursos y coreografías. En este espacio participaron 28 personajes inspirados en producciones infantiles y figuras populares, entre ellos Moana, Patrulla Canina, Iron Man y Hulk. Además, se llevó a cabo un concurso de disfraces que tuvo su respectiva premiación.

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El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, destacó la participación de las familias y aprovechó la jornada para invitar a otros mandatarios municipales a organizar actividades similares para los niños.

“Invito a los demás alcaldes a que nos unamos y promovamos este tipo de actividades, porque hacer felices a nuestros niños también es construir comunidad”, expresó el mandatario.

Con esta jornada, Tocancipá conmemoró el Día Dulce con una actividad que reunió a miles de personas alrededor de los disfraces y el entretenimiento, en una fecha en la que los niños fueron los principales protagonistas.

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