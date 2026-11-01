La celebración de Halloween dejó imágenes poco agradables en diferentes sectores de Bogotá. Videos grabados durante la mañana de este domingo 1 de noviembre muestran calles, parques y zonas de rumba llenas de basura, después de una noche en la que miles de personas salieron a disfrutar de la fecha.

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Las grabaciones evidencian el panorama que quedó en varios puntos de la capital. En Chapinero, especialmente en los sectores donde se concentran bares y establecimientos nocturnos, se observan residuos regados por andenes y espacios públicos. Botellas, vasos, empaques y otros desechos quedaron en las calles luego de la concentración de asistentes.

El problema no se limitó a las zonas de rumba. En parques públicos y sectores residenciales del sur de Bogotá también quedaron montones de basura. Incluso en calles de diferentes barrios se encontraron residuos abandonados, una situación que llamó la atención de quienes registraron el estado de esos lugares con sus celulares.

El basural por la carrera séptima esta mañana. La desidia de @Promoambiental_ el operador de aseo en Chapinero es evidente. Si había fiesta de Halloween porque no organizaron un operativo de aseo antes de que empezara la ciclovía. Alcalde @CarlosFGalan esto ya es crítico y crónico. Pasó lo mismo en la ciclovía nocturna. — Juan Fraile (@JuanFraile) November 1, 2026

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el contraste entre la celebración de la noche anterior y el estado en el que amanecieron algunos espacios de la ciudad. Los lugares que recibieron a grupos de amigos, familias y personas disfrazadas terminaron con desechos que afectaron la apariencia de calles y zonas comunes.

Halloween es una de las fechas que más movimiento genera en bares, parques y espacios de encuentro. Sin embargo, las grabaciones también abrieron una discusión sobre el comportamiento de quienes participan en estas celebraciones y la responsabilidad de recoger los residuos que dejan.

Aunque las labores de limpieza permiten recuperar progresivamente los espacios públicos, el panorama registrado en distintos sectores de Bogotá dejó una imagen poco favorable de la jornada. La basura acumulada volvió a poner sobre la mesa el problema de la disposición de residuos y el cuidado de los lugares que comparten los ciudadanos.

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