Los familiares de María José Forero, la niña de 10 años que murió tras ser atropellada por una motocicleta en la avenida Boyacá, al sur de Bogotá, exigieron justicia durante las honras fúnebres de la menor, realizadas este 31 de octubre. Su inconformidad se centra en que, según les informó la Fiscalía, la investigación podría tardar hasta tres meses, periodo durante el cual el motociclista permanecería en libertad.

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El accidente ocurrió en la mañana del 29 de octubre, cuando María José se dirigía hacia su colegio. En el mismo hecho resultó lesionada su hermana, quien permanece bajo atención médica en un centro hospitalario de la capital.

Durante el funeral, los allegados de la niña expresaron su dolor y cuestionaron que el proceso judicial pueda tomar tanto tiempo. Álex Forero, tío de la menor, le dijo a Citytv que la familia no está dispuesta a que el caso quede sin consecuencias.

El familiar también pidió el respaldo de las autoridades y de los medios de comunicación para que el caso avance con mayor rapidez.

“Queremos justicia, el apoyo de todos los medios de comunicación, del Gobierno y de las autoridades de tránsito para que nos colaboren con este proceso lo más pronto posible”, agregó.

La familia pide mayor seguridad vial en el sector

Jessica Buitrago, madre de María José, también se pronunció durante las honras fúnebres. Además de reclamar justicia por la muerte de su hija, pidió medidas para evitar que otros niños atraviesen una situación similar.

“Es un dolor muy grande, porque perdí a mi chiquitica y tengo la otra en el hospital. Lo único que pido de verdad es justicia, que no vuelva a pasar esto, porque por ese sendero pasan muchos niños y no es justo que por una persona imprudente pase todo esto”, expresó.

La familia también manifestó su preocupación por la frecuencia de los siniestros viales en ese sector de Bogotá. Según sus allegados, por el sendero transitan habitualmente numerosos menores de edad, por lo que consideran urgente reforzar las medidas de seguridad.

Por ahora, los familiares esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente y establezcan las responsabilidades correspondientes. Su principal exigencia es que la muerte de María José no quede impune y que la investigación avance sin demoras.

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