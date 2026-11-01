Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El tránsito en el importante corredor vial que une a Cajamarca y Calarcá se vio interrumpido por cuenta de un volcamiento ocurrido dentro del túnel Las Mariposas. Un vehículo tipo cisterna quedó volcado sobre la calzada en sentido hacia el Quindío, obligando a la detención total del tráfico en este tramo. De acuerdo con los reportes iniciales recogidos en el lugar, los organismos de socorro acudieron para controlar la emergencia y adelantar las maniobras necesarias para retirar el automotor. Así lo informaron las autoridades responsables de la movilidad en la vía.

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En este momento, quienes transitan deben armarse de paciencia, abstenerse de acercarse al punto del incidente y seguir las recomendaciones del personal habilitado en carretera. La situación permanece bajo atención estricta, mientras se espera la apertura del paso vehicular una vez se garantice la seguridad en el tramo afectado. Hasta el cierre de este reporte, las fuentes oficiales no han entregado información sobre posibles lesionados, las razones exactas del volcamiento ni sobre la naturaleza de la sustancia transportada por la cisterna.

Este nuevo episodio ocurre pocos días después de otro accidente registrado en el mismo corredor, específicamente el pasado jueves 29 de octubre, entre Calarcá y Cajamarca, en el punto conocido como La Virgen Blanca, en el kilómetro 1. Según los datos proporcionados por cuerpos de emergencia, en esa ocasión un hombre de 34 años, identificado como Brayan Vareño Grisales, fue arrollado por un tractocamión mientras se encontraba acompañado de varias personas en el sector. El incidente sucedió cerca de las 9:40 de la noche. La víctima fue trasladada en primera instancia al hospital La Misericordia de Calarcá, donde recibió atención médica antes de ser remitida a la clínica Avidanti de Armenia, falleciendo horas después por la gravedad de las lesiones abdominales sufridas.

En ese accidente, la Policía de Tránsito y Transporte adelantó los procedimientos pertinentes y la Fiscalía quedó al frente de la investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsables. Los dos hechos recientes, aunque presentados bajo circunstancias distintas y en días diferentes, han vuelto a poner sobre la mesa la discusión acerca de la movilidad y los riesgos presentes en el paso vial que conecta a los departamentos de Tolima y Quindío. Por ahora, las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados acerca del estado de la vía y acatar todas las instrucciones impartidas por los organismos de tránsito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está cerrado el túnel Las Mariposas entre Cajamarca y Calarcá?

El cierre del túnel Las Mariposas en sentido Cajamarca–Calarcá se debe al volcamiento de un vehículo tipo cisterna al interior de la infraestructura. Las autoridades y organismos de socorro atienden la emergencia, retirando el vehículo y garantizando la seguridad antes de reabrir el paso a los viajeros.

¿Qué ocurrió en el accidente en el sector de La Virgen Blanca en la vía Calarcá–Cajamarca?

En el sector conocido como La Virgen Blanca, un hombre identificado como Brayan Vareño Grisales perdió la vida luego de ser arrollado por un tractocamión. El incidente fue atendido por emergencia médica y la Policía de Tránsito, mientras la Fiscalía quedó a cargo de la investigación para dilucidar las causas y responsabilidades del siniestro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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