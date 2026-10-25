Por: El Espectador

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La agenda judicial de la semana en Colombia se encuentra marcada por varios procesos de alto impacto, centrados en presuntos casos de corrupción y delitos sexuales, de acuerdo con la información presentada por El Espectador. Entre los casos destacados está el llamado a juicio de Ricardo Roa Barragán, el exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y expresidente de Ecopetrol, señalado por la presunta violación de los límites legales para el ingreso de dinero a la campaña Petro Presidente.

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Las investigaciones de la Fiscalía han identificado que durante la campaña, Ricardo Roa habría permitido el ingreso de al menos COP 1.664 millones por encima de los topes permitidos por la ley. El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que su equipo de trabajo habría excedido los límites legales, lo que llevó a que la organización recibiera mucho más dinero del que la legislación permite, centrando así las sospechas sobre Roa como principal responsable de monitorear los recursos y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

En paralelo, este lunes 26 de octubre se llevará a cabo la audiencia de acusación contra Germán Arias Cortés, exfiscal, procesado por un presunto delito de acoso sexual contra Yeraldín Acuña, quien era su subalterna en el Tribunal Superior de Bogotá. El caso, ventilado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, reúne denuncias de abusos físicos y verbales, tras lo cual la Fiscalía relató que el acoso comenzó con insinuaciones e invitaciones de carácter sexual, escalando luego a contactos físicos no consentidos y amenazas relacionadas con posibles traslados o despidos, impactando significativamente la salud de la víctima.

Por otro lado, el 28 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias al juicio contra Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío. Hurtado enfrenta cargos de presunta corrupción, específicamente por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en cuatro contratos superiores a COP 20.700 millones en 2015. Además, en 2017 la Procuraduría la destituyó por celebrar convenios interadministrativos por COP 36.398 millones sin el debido proceso de selección objetiva, involucrando a empresas locales y la gobernación, lo que complicó aún más su situación jurídica.

¿Por qué Ricardo Roa es acusado de violar los topes electorales en la campaña Petro Presidente?

Ricardo Roa enfrenta una acusación judicial porque, en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente en 2022, habría permitido que se ingresaran fondos superiores a los legalmente permitidos para ese proceso electoral. Según la Fiscalía y lo determinado por el Consejo Nacional Electoral, la campaña sobrepasó el monto autorizado por la ley, situando a Roa como el principal responsable de la supervisión financiera, lo que constituye una supuesta violación de los topes electorales.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la exgobernadora Sandra Paola Hurtado por presunta corrupción?

Sandra Paola Hurtado está siendo procesada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Las acusaciones están relacionadas con irregularidades detectadas en cuatro contratos celebrados por su administración en 2015 por más de COP 20.700 millones y, además, por haber firmado convenios interadministrativos en 2017 sin respetar los procesos de selección objetiva, lo que desencadenó su destitución por parte de la Procuraduría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.