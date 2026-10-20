Por: EL PILON SA

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Ricardo Orrego Arboleda, reconocido periodista deportivo, se encuentra en el centro de un proceso judicial tras la imputación de cargos por presuntos hechos de violencia sexual y acoso sexual. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la acusación se centra en situaciones que habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024, en un entorno profesional vinculado a los medios de comunicación. Según la entidad, Orrego, en ese entonces presentador deportivo, habría actuado haciendo uso de su experiencia y cargo para acercarse a cinco mujeres: tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, todas identificadas como presuntas víctimas de violencia basada en género.

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La investigación sostiene que, en varias ocasiones, Orrego presuntamente mantuvo contacto físico no consentido con las implicadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales. Por estas conductas, un fiscal especializado imputó al periodista los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las figuras de concurso homogéneo y sucesivo, y concurso heterogéneo. Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos, por lo cual el caso queda sujeto a la valoración judicial de pruebas y testimonios durante el avance del proceso, tal y como lo señala la Fiscalía.

El caso de Orrego es uno de los que investiga el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en medios de comunicación. Este grupo fue creado específicamente para atender denuncias relacionadas con acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra mujeres dentro de estos espacios laborales. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de investigaciones buscan garantizar que las denuncias recibidas sean tratadas con la seriedad y respaldo institucional que exigen tanto las víctimas como la sociedad.

Ricardo Orrego se pronunció públicamente luego de varios meses de silencio, reconociendo el fuerte impacto que el proceso ha tenido en su entorno personal y profesional. "No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional", señaló Orrego. También pidió perdón a su familia por las consecuencias derivadas del proceso, manifestando su decisión de no utilizar las redes sociales para defender su posición y optar por llevar su defensa ante los estrados judiciales. Orrego expresó además que comprende la atención social sobre el caso y reiteró la importancia de una investigación responsable que permita el esclarecimiento de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputó a Ricardo Orrego y en qué consisten?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Orrego fue imputado por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, bajo las modalidades de concurso homogéneo y sucesivo, así como concurso heterogéneo. El acto sexual violento involucra conductas en las que se produce un contacto físico de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, mientras que el acoso sexual se refiere a mensajes o comportamientos de naturaleza sexual no consentidos. La imputación responde a la presunta comisión de estos hechos contra cinco mujeres en contexto laboral.

¿Quiénes son las presuntas víctimas en el caso contra Ricardo Orrego según la Fiscalía?

Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las presuntas víctimas en el caso de Ricardo Orrego son cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él en los medios de comunicación. Entre ellas se identifican tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria, quienes, según la investigación, habrían experimentado distintas formas de violencia basada en género entre 2012 y 2024.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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