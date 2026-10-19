Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista Ricardo Orrego Arboleda por presuntos actos de violencia basada en género, realizados en contra de cinco mujeres con quienes tuvo vínculos laborales. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos estarían relacionados con su trabajo en Caracol Televisión y habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024. Las presuntas víctimas incluyen a tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria. En la audiencia, Orrego no aceptó la imputación de los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

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Según información del ente acusador, el entonces presentador deportivo supuestamente utilizó su experiencia y posición de poder en la compañía para acercarse a las víctimas. A ellas, en varias oportunidades, se les habría contactado físicamente sin su consentimiento y recibido mensajes de tono lujurioso a través de redes sociales. El proceso judicial se lleva a cabo en el marco de la labor de un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación. Este grupo fue creado con la finalidad de unir capacidades investigativas y ofrecer una respuesta especializada, con enfoque de género, a denuncias de acoso sexual y otras formas de violencia contra mujeres comunicadoras.

En marzo de 2026, Orrego y el presentador Jorge Alfredo Vargas abandonaron Caracol Televisión en medio de una investigación interna del canal por denuncias de presuntos acosos sexuales. En ese contexto, periodistas colombianas usaron las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega para visibilizar casos similares en redes sociales. Tras los primeros señalamientos, Caracol Televisión activó protocolos internos y anunció la salida de ambos periodistas. La empresa aclaró que esas decisiones no representaban pronunciamiento alguno sobre la veracidad de los hechos ni de responsabilidades individuales. El presidente del canal, Gonzalo Córdoba Mallarino, informó después sobre el inicio de una investigación independiente, que sería adelantada por una comisión externa encabezada por Catalina Botero Marino, garantizando audiencias respetuosas, confidenciales y sin revictimización.

Posteriormente, Orrego reapareció en un video tras siete meses de ausencia pública. Alegó haber optado por el silencio con prudencia y respeto hacia el proceso judicial, y manifestó que la investigación supuso el cierre de un ciclo profesional y un reto para su reputación. El periodista aseguró que su defensa se restringirá a los escenarios judiciales y que continuará colaborando plenamente con las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía le imputó cargos a Ricardo Orrego por violencia de género?

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Ricardo Orrego presuntas conductas de acto sexual violento y acoso sexual, debido a acusaciones provenientes de cinco mujeres vinculadas laboralmente con él en Caracol Televisión. Según el ente investigador, estas acciones habrían incluido contacto físico no consentido y el envío de mensajes de índole sexual, aprovechando su posición de poder.

¿Qué significa un enfoque de género en la investigación judicial?

Un enfoque de género implica que las investigaciones, como la liderada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, consideran las circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y buscan garantizar respuestas especializadas, protección y justicia ante casos de violencia, acoso sexual y discriminación en el entorno laboral y de medios de comunicación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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