La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda por los presuntos delitos de acoso y acto sexual violento, relacionados con hechos que habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024. Durante la audiencia de este lunes 19 de octubre, el comunicador no aceptó los cargos.

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Según la información divulgada por el ente investigador, el caso involucra a cinco mujeres que habrían tenido algún vínculo laboral con Orrego: tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

La Fiscalía señaló que, presuntamente, el entonces presentador deportivo se habría valido de su experiencia y posición de poder en el entorno laboral para acercarse a las mujeres. De acuerdo con la investigación, habría tenido contacto físico sin consentimiento y enviado mensajes de contenido sugestivo por redes sociales.

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Los hechos son materia de investigación y las conductas atribuidas al periodista no constituyen una responsabilidad penal demostrada. La imputación comunica formalmente los delitos que la Fiscalía le atribuye, pero no equivale a una condena.

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¿Qué sigue en el proceso contra Ricardo Orrego?

La investigación está en manos de un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, creado para investigar y judicializar casos de violencia basada en género en entornos de medios de comunicación.

Con la imputación, el proceso judicial avanza hacia las siguientes etapas, en las que se determinará si existen elementos suficientes para continuar con una acusación formal. Orrego conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras las autoridades esclarecen los hechos.

El caso hace parte de las investigaciones por presuntas conductas de violencia basada en género en espacios laborales del sector periodístico. La Fiscalía deberá sustentar los señalamientos y establecer las circunstancias de cada uno de los hechos que atribuye al comunicador.

Por ahora, el periodista no aceptó los cargos que le fueron imputados. La responsabilidad penal solo podrá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

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