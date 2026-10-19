Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Eber Feged Martínez, de 52 años, perdió la vida de manera violenta después de recibir una herida causada por un arma cortopunzante en el pecho. El trágico suceso tuvo lugar este domingo 18 de octubre en la concurrida zona de la carrera Primera con calle 15, en el centro de Ibagué. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Ibagué, un llamado alertó sobre una riña en el sector y, al llegar al lugar, los uniformados hallaron a Feged gravemente herido en vía pública.

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Tras prestar los primeros auxilios, los policías trasladaron de inmediato a la víctima a la Clínica Tolima, pero desgraciadamente el personal médico solo pudo confirmar que el hombre no presentaba signos vitales al ingresar. Este lamentable hecho generó una rápida reacción de las autoridades en la zona y dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según la información difundida por la Policía, después del ataque, una ciudadana señaló directamente a una mujer como la presunta agresora. Guiados por estos datos, los uniformados emprendieron la búsqueda de la sospechosa y lograron dar con su paradero en el tercer piso de un hotel del mismo sector céntrico de la ciudad. La mujer señalada fue identificada como Yurisned Oyola, de 39 años, originaria del municipio de Rovira, Tolima. Durante el procedimiento de registro, los agentes encontraron que Oyola portaba una navaja con empuñadura negra, guardada en la pretina del pantalón, elemento que fue incautado por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Ibagué informó que la aprehensión de la mujer se dio en flagrancia por el presunto delito de homicidio, motivo por el cual la implicada quedó a disposición de la autoridad competente para la continuación del proceso judicial correspondiente.

Sobre los hechos previos al ataque, las autoridades manejan como principal hipótesis que entre la víctima y la sospechosa existía una relación sentimental previa y que, probablemente, el enfrentamiento surgió a raíz de la presunta presencia de una nueva pareja sentimental. De igual manera, la Policía señaló que, al parecer, tanto Feged como Oyola estaban bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el incidente. No obstante, el desarrollo puntual de los hechos y los verdaderos motivos del homicidio aún son materia de investigación, así como la responsabilidad penal final de la mujer, que será determinada por la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a Yurisned Oyola por el homicidio en Ibagué?

Yurisned Oyola fue capturada por las autoridades en el centro de Ibagué luego de ser señalada como presunta responsable de una agresión con arma blanca que resultó en la muerte de Eber Feged Martínez. La captura se produjo en flagrancia y la mujer fue encontrada en posesión de una navaja. La acusación por homicidio y su destino judicial serán definidos en las siguientes etapas del proceso, según los datos de la Policía Metropolitana de Ibagué.

¿Qué se sabe sobre la relación entre la víctima y la presunta agresora en Ibagué?

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, existe la hipótesis de que Eber Feged Martínez y Yurisned Oyola mantenían una relación sentimental. Uno de los posibles motivos de la discusión que desencadenó el ataque estaría relacionado con la presencia de una nueva pareja. Sin embargo, las circunstancias exactas siguen siendo materia de investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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