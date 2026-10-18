Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En una madrugada que alteró la tranquilidad del centro de Ibagué, Ever Feged Martínez, un hombre de 52 años, perdió la vida tras recibir una herida mortal con un arma cortopunzante. El suceso, reportado en la carrera Primera con calle 15, puso en alerta a las autoridades locales, que acudieron rápidamente al lugar para socorrer a la víctima y adelantar las primeras pesquisas, de acuerdo con información divulgada. La lesión, que comprometió el corazón de Ever Feged Martínez, fue tan delicada que, aunque fue trasladado con urgencia al hospital Federico Lleras Acosta, ubicado en el barrio La Francia, el personal médico no logró salvarle la vida.

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De acuerdo con las autoridades, el caso generó preocupación en la comunidad, ya que el hecho se produjo en pleno centro de la capital tolimense, una zona acostumbrada a recibir considerable afluencia de personas a distintas horas del día y la noche. Las primeras reacciones se centraron en esclarecer los hechos previos al ataque y entender el contexto en el que ocurrió esta agresión, mientras crecía la expectativa por identificar a los responsables.

En el avance de las investigaciones, la policía informó la captura de Yurisned Oyola, de 39 años, oriunda del municipio de Rovira, Tolima, señalada como presunta autora del ataque. Según las versiones oficiales, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso judicial respectivo y responder por su posible participación en los hechos que rodearon la muerte de Ever Feged Martínez. Sin embargo, no se han publicado detalles concretos sobre las causas que originaron la agresión, ni el vínculo, si alguno, entre la capturada y la víctima.

Por ahora, la incertidumbre sobre el motivo detrás de este violento homicidio persiste. Las autoridades continúan con las pesquisas para desentrañar lo ocurrido y determinar las responsabilidades, al tiempo que familiares y ciudadanos aguardan por respuestas claras de las instancias judiciales encargadas del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de la mujer capturada tras el homicidio en Ibagué?

La persona capturada por el homicidio es Yurisned Oyola, una mujer de 39 años, nacida en el municipio de Rovira, Tolima. De acuerdo con la información proporcionada, ella deberá comparecer ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial para esclarecer su presunta responsabilidad en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre su relación con la víctima ni los motivos que mediaron la agresión.

¿Dónde y cómo ocurrió el asesinato de Ever Feged Martínez en Ibagué?

El asesinato de Ever Feged Martínez tuvo lugar en las inmediaciones de la carrera Primera con calle 15, en el centro de Ibagué. Según los datos oficiales, Martínez fue herido con un arma cortopunzante y la lesión afectó el corazón, lo que requirió su traslado inmediato al hospital Federico Lleras Acosta en el barrio La Francia. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de la herida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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