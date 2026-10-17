Por: El Espectador

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Juan Esteban Urán Cano, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí, Antioquia, encontró la muerte cuando salió a comprar regalos para el bingo de su comunidad. Según la información recopilada, Urán fue gravemente herido en la espalda y quedó moribundo en una calle de Medellín, mientras era golpeado y señalado de ser un ladrón. La confusión que rodeó su fallecimiento ha provocado una profunda conmoción en su barrio, donde los vecinos, que lo esperaban para la celebración, ahora exigen claridad sobre los hechos y las razones que lo convirtieron en blanco de la violencia.

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El ambiente en el barrio Artex refleja incertidumbre y dolor. Los habitantes conservan imágenes impactantes que circularon en redes sociales: Juan Esteban tirado boca abajo en el suelo, con un morral lleno de premios pensados para la fiesta. Los registros muestran el caos que se desató en el sector conocido como La Playa, en la avenida Oriental, donde la tragedia oscureció un día que estaba destinado a la alegría. De acuerdo con la información disponible, Urán fue confundido con uno de los delincuentes que habían robado a un hombre que acababa de retirar más de 20 millones de pesos colombianos en un banco cercano.

Un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que pasaba por la zona en ese momento, intervino disparando para evitar el asalto. Fue en esa circunstancia en la que Juan Esteban Urán recibió el tiro por la espalda. Las consecuencias de ese disparo desencadenaron indignación y dudas entre los vecinos y la familia de la víctima, quienes aún no reciben explicaciones formales sobre la responsabilidad ni el verdadero origen de los hechos. Videos y testimonios se distribuyeron entre medios de comunicación y en internet, ampliando la presión sobre las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado respuestas concluyentes. Se desconoce con claridad de dónde provino el disparo letal, así como la base para los señalamientos contra Urán de un supuesto robo. La comunidad insiste en obtener justicia, comprensión y memoria para quien fuera un líder barrial, cuya vida se apagó en medio de confusión e injusticia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Juan Esteban Urán Cano y por qué fue confundido con un ladrón?

Juan Esteban Urán Cano era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí, Antioquia. Él salió a comprar regalos para un bingo comunitario y terminó herido mortalmente, tras ser confundido con uno de los supuestos delincuentes que robaron a un hombre que había retirado dinero de un banco, según las imágenes y testimonios citados en las redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué responsabilidades se le atribuyen al CTI en la muerte de Juan Esteban Urán?

La información indica que un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) disparó para evitar el robo y, en esa intervención, Juan Esteban Urán resultó herido por la espalda. Hasta el momento, la comunidad exige respuestas sobre la responsabilidad de este agente y espera que la Fiscalía aclare el hecho, ya que persisten dudas acerca de la procedencia del disparo y la verdadera participación de Urán en el incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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