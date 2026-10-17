Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La feria Expouniversidades 2026 se consolidó como un espacio de gran utilidad para los estudiantes próximos a culminar el colegio, quienes vieron en este evento una oportunidad clave para despejar dudas y acercarse a la oferta académica que brindan diferentes instituciones del país. De acuerdo con testimonios recogidos por la organización, una de las ventajas más valoradas fue la posibilidad de conversar, de manera directa, con representantes de universidades ubicadas en varias ciudades, lo cual permitió a los jóvenes acceder a información de primera mano sobre programas académicos, requisitos y alternativas disponibles en el área de la educación superior.

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“Nos están dando una gran ayuda para saber qué queremos estudiar”, manifestó una de las asistentes, quien reconoció, junto a su compañera, el acompañamiento recibido durante la feria y destacó la información proporcionada por la Universidad Autónoma de Manizales. En su caso, su interés se concentró en Odontología, mientras que para su compañera el evento representó la oportunidad de seguir explorando opciones académicas.

Óscar Osorio, estudiante del Colegio Comfenalco, compartió que el evento lo acercó a la carrera de Ingeniería Eléctrica, tema sobre el cual encontró información valiosa en el stand de la Universidad Nacional de Colombia. Osorio subrayó la importancia de Expouniversidades como una instancia donde es posible obtener datos claros sobre carreras profesionales y las instituciones que las ofrecen, algo que consideró fundamental para quienes aún tienen incertidumbre respecto a su futuro académico.

En la experiencia de Santiago Caro Meneses, del Colegio de la Sagrada Familia, asistir a la feria significó ampliar el panorama sobre las opciones disponibles no solo en su ciudad, sino en lugares como Medellín y Bogotá, facilitando el proceso de toma de decisiones respecto a qué carrera elegir. Por su parte, Sharik Salomé Acosta, del Colegio Santa Teresa de Jesús, consideró que Expouniversidades es una actividad enriquecedora porque ayuda a descartar posibilidades o, incluso, a replantear ideas preconcebidas sobre la vida académica futura.

El encuentro también sirvió para que quienes tenían dudas o inseguridades encontraran acompañamiento y orientación personalizada, como lo expresó Sofía, del Colegio Santander de Ibagué, para quien la experiencia fue "sustanciosa y una guía bastante buena para las decisiones que lleguemos a tomar después de salir del colegio". Interesada en Negocios Internacionales y motivada por su afinidad con los idiomas y las relaciones entre países, mencionó que fue útil conocer las ofertas de la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad del Tolima y Uniminuto.

La mayoría de los jóvenes coincidieron en recomendar Expouniversidades a quienes cursarán grado once y deben elegir carrera, pues consideran valioso dialogar con representantes de las universidades y descubrir nuevas opciones. Así, este espacio de orientación vocacional demostró ser esencial para quienes buscan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Expouniversidades 2026 es importante para los estudiantes de último grado?

Expouniversidades 2026 representa una oportunidad única para los estudiantes de último grado porque les brinda la posibilidad de conocer directamente la oferta académica, dialogar con expertos de distintas instituciones y recibir asesoría para tomar decisiones informadas sobre su carrera profesional. Los testimonios de estudiantes destacan cómo este evento facilita el contacto con universidades y les permite aclarar dudas en torno a sus alternativas de educación superior.

¿Qué tipo de orientación reciben los jóvenes en Expouniversidades?

Durante Expouniversidades, los jóvenes reciben información detallada sobre carreras, universidades y requisitos de ingreso. Además, tienen la oportunidad de conversar con personas que conocen en profundidad los programas académicos, lo cual les ayuda a identificar sus intereses, considerar nuevas opciones y definir mejor su proyecto de vida antes de terminar el colegio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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