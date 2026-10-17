Una mujer en Bogotá denunció que unos dispositivos instalados en el techo de una casa vecina emiten sonidos repetitivos durante buena parte del día y afectan su tranquilidad. Se trata de Paula Yepes, quien expuso la situación en su cuenta de TikTok, @unatalpauyepes, y pidió ayuda para encontrar una solución.

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“Quiero hacer una denuncia pública porque ya me tiene desesperada y no sé qué hacer”, expresó en el video, en el que mostró el ruido que, según su relato, se escucha cada 30 segundos.

La ciudadana aseguró que los aparatos funcionan desde las 5:30 de la mañana hasta aproximadamente las 6:00 de la tarde. También explicó que vive en un edificio residencial cerca de un parque y que el sonido se percibe desde la vivienda donde reside.

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¿Por qué los vecinos instalaron estos dispositivos?

Según Yepes, en el techo de una casa ubicada frente a la suya instalaron dos aparatos para ahuyentar palomas. La denunciante describió un sistema que combina elementos reflectantes con sonidos destinados a mantener alejadas a las aves.

La mujer afirmó que ya acudió a la administración de su edificio, llamó a la Policía y presentó una queja ante la Secretaría Distrital de Ambiente. De acuerdo con su versión, el reporte habría sido remitido posteriormente a la Secretaría Distrital de Salud.

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Yepes cuestionó que una medida para controlar la presencia de palomas termine afectando a otros residentes y manifestó preocupación por las aves que frecuentan el parque cercano.

“Entiendo que ellos tienen problemas puntualmente con las palomas, pero creo que hay otras soluciones donde no incomodas al resto de la comunidad donde vives”, señaló en su publicación.

¿El aparato funciona con ultrasonido?

Aunque algunos repelentes para aves utilizan sonidos, luces y superficies reflectantes, el video no permite identificar con certeza la tecnología del dispositivo instalado en la vivienda.

Los ultrasonidos corresponden a frecuencias superiores a los 20.000 hercios, por encima del rango de audición habitual de las personas. Por eso, si el sonido que muestra Yepes se escucha claramente, no se puede concluir que sea un ultrasonido: podría tratarse de una señal audible o de un equipo que combine distintas tecnologías.

La denunciante también cuestionó que los sonidos persistan mientras, según afirma, algunas palomas continúan posadas en el lugar.

¿Dónde denunciar ruidos molestos en Bogotá?

Cuando una fuente sonora afecta la convivencia, los ciudadanos pueden intentar dialogar con sus vecinos o acudir a la administración de la copropiedad. Si el problema continúa, pueden solicitar orientación o intervención de las autoridades competentes.

En Bogotá, la Línea de Emergencias 123 recibe reportes relacionados con situaciones que afectan la convivencia y la tranquilidad. También es posible consultar los canales de atención de la Secretaría Distrital de Ambiente cuando se sospecha una afectación por ruido.

Sin embargo, la denuncia de Yepes no demuestra por sí sola que exista una infracción. Para establecerlo, las autoridades tendrían que evaluar las características del sonido y las condiciones en que se produce.

Hasta la información expuesta en la publicación de la ciudadana, no se conoce una medición técnica del ruido ni una respuesta oficial sobre el caso particular.

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