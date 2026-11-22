Fiona, la hipopótamo que se convirtió en una celebridad mundial después de sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió este jueves 19 de noviembre en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos. El animal, de nueve años, no logró recuperarse después de ingerir una gorra de punto que llegó accidentalmente a su hábitat y que permaneció en su sistema digestivo durante varios días.

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Según la información entregada por el zoológico, el objeto habría entrado al recinto unos once días antes de su muerte. Al parecer, un visitante lanzó la gorra al aire y un ventilador de techo la impulsó hasta el espacio donde vivía Fiona. Desde entonces, el equipo veterinario intentó que la hipopótamo expulsara el elemento, pero los procedimientos no dieron resultado.

Durante los días de atención, los especialistas le practicaron diferentes exámenes y tratamientos para intentar salvarla. Fiona recibió controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor. También le realizaron enemas y una colonoscopia con un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, aunque no consiguieron localizar ni retirar la gorra.

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Los veterinarios incluso recurrieron a una plataforma vibratoria para estimular su sistema digestivo y le ofrecieron algunos de sus alimentos y aromas favoritos, entre ellos el café. Pese a los esfuerzos y a la atención médica permanente, el zoológico confirmó que Fiona no respondió a los cuidados. “El equipo realizó hoy los cuidados de apoyo necesarios en un intento por salvarla, pero no tuvo éxito y ella no se recuperó”, informó la institución en sus redes sociales.

La historia de Fiona había conmovido a millones de personas desde enero de 2017, cuando nació seis semanas antes de lo previsto y con apenas 13,2 kilos, un peso muy bajo para un hipopótamo. En sus primeros meses necesitó ayuda para alimentarse y mantenerse en pie, pero su evolución fue documentada por el zoológico y rápidamente se convirtió en un fenómeno en internet. Su popularidad llegó a tal punto que inspiró libros, prendas de vestir, una línea de cerveza y hasta un sabor de helado.

La noticia provocó numerosas reacciones de tristeza entre quienes siguieron su crecimiento durante casi una década. “Les escribo como alguien a quien le encantaba ver crecer a Fiona y que está profundamente destrozado por lo ocurrido”, escribió una persona en redes sociales. Otros usuarios recordaron el cariño que despertó la hipopótamo y le dedicaron mensajes de despedida: “Era hermosa y le dio tanta alegría a tanta gente. Descansa en paz, dulce Fiona”. El zoológico, por su parte, reconoció que la pérdida también golpeó a su equipo y pidió comprensión y espacio para afrontar el momento.

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