Un hincha colombiano se robó las miradas durante una transmisión en vivo desde Barranquilla, luego de hacerle una inesperada propuesta de matrimonio a una periodista argentina que cubría la previa de la final de la Copa Sudamericana.

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El hombre no solo le pidió que se casara con él, sino que también la invitó a mudarse a Colombia y le aseguró que tenía trabajo, casa y todo lo necesario para que no tuviera que preocuparse por nada.

El momento ocurrió mientras Sol Citorivas, periodista argentina, realizaba un cubrimiento de la final entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en la capital del Atlántico.

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Con un gran corazón de fondo, el hincha se acercó durante la entrevista y aprovechó los micrófonos para expresar sus intenciones, en una escena que tomó por sorpresa a la comunicadora y terminó sacando sonrisas entre quienes estaban presentes.

¡A SOL LE CAYÓ UNA PROPUESTA INESPERADA! 💍 Este hincha del fútbol colombiano le ofreció a @solcitorivas10 casarse y mudarse juntos a Colombia. #PuedePasar https://t.co/6ebt30z4CG — DSPORTS (@DSports) November 20, 2026

La propuesta rápidamente llamó la atención por la seguridad con la que el colombiano planteó su oferta. Además de manifestarle su interés sentimental, le habló de las condiciones que tendría si aceptaba irse a vivir con él, dejando claro que contaba con los recursos y la estabilidad necesarios para ofrecerle una vida tranquila. Su argumento fue directo: tenía trabajo, vivienda y no le faltaría nada.

La escena, compartida por DSports, no tardó en circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con comentarios jocosos sobre la iniciativa del hincha, su desparpajo y la manera en que convirtió una entrevista deportiva en una especie de propuesta matrimonial televisada. Varios tomaron con humor la facilidad con la que el hombre pasó de hablar de fútbol a ofrecerle una vida en Colombia a la periodista.

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El episodio se dio en medio del ambiente que rodea la final de la Copa Sudamericana, un partido que llevó a Barranquilla a aficionados, periodistas y protagonistas del fútbol internacional. Sin embargo, entre la expectativa por el encuentro y la cobertura deportiva, el colombiano terminó protagonizando un momento que se salió por completo del libreto y que tuvo como protagonista a una periodista argentina, quien recibió una propuesta que difícilmente esperaba escuchar frente a las cámaras.

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