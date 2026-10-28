Crece la novela por el caso del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, jugador de Independiente Medellín, pues lleva ya más de un mes lesionado y muchos aficionados se preguntan qué pasó, cómo va su recuperación y cuándo podrá volver a las canchas, pues desde que dejó de jugar el equipo ha bajado su nivel y ahora está en riesgo de salir de la zona de clasificados.

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De hecho, en las últimas horas hubo un revolcón porque un periodista de Medellín sacó una información que sorprendió a varios, al afirmar que el jugador no está lesionado, sino que simplemente firmó un contrato por diez partidos y, como ya jugó cinco, espera volver para los cuadrangulares.

Esto desató toda clase de comentarios en las redes sociales, sobre todo de hinchas del Junior y América, que vivieron algo parecido con el jugador porque se lesionó y no estuvo durante varios partidos con esos equipos.

Ante esto reaccionó el futbolista, desmintiendo la situación e incluso asegurando que demandará al periodista que divulgó esta información que sería falsa.

“Se le vendrá la segunda demanda, lamentablemente. No se dejen engañar, ya casi estamos listos. ¡Abrazo a todos! En mi casa me quedo tres años más”, escribió el futbolista en las redes sociales.

Te amo @juanferquinte10 para los que siguen creyendo en chismes https://t.co/z0TvHS8FH6 — El equipo olvidado por Dios (@brayangomezgo) October 28, 2026

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Qué lesión tiene Juan Fernando Quintero

Cabe recordar que en su momento el Independiente Medellín informó, por medio de sus redes sociales, la condición del jugador: “El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

Eso fue el 25 de septiembre y ahora, a punto de comenzar noviembre, todavía no se conoce cuándo regresará Juan Fernando Quintero. Lo cierto es que Medellín lo necesita porque actualmente va séptimo con 23 puntos y los partidos que tiene por delante son vs. Internacional de Bogotá, Alianza FC, Fortaleza y Águilas Doradas.

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