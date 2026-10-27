En la tarde de este lunes, 26 de octubre, se entregó el Balón de Oro 2026, un trofeo que premia al mejor futbolista del mundo en la actualidad y es el máximo reconocimiento para un jugador.

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En esta edición, los favoritos eran el delantero inglés Harry Kane, el atacante francés Kylian Mbappé y el extremo español Lamine Yamal, quienes tuvieron una gran temporada e incluso Mundial, por lo que la votación iba a estar muy apretada.

Al final, el que se llevó el premio fue el atacante del Bayern Múnich, dejando una gran tristeza a sus competidores, quienes incluso habían hecho una campaña más amplia para ganar votos ante los periodistas del mundo.

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Ante esto, el que apareció fue el futbolista español, quien a su corta edad se mostró muy decepcionado por no haber ganado, pese a llevarse el Kopa Trophy, pero también muy optimista de cara al futuro.

“Llegará. Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, escribió el futbolista.

Y agregó: “Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar“.

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Cuáles han sido los trofeos individuales de Lamine Yamal

Cabe recordar que Lamine Yamal tiene apenas 19 años de edad y a su corta edad ya cuenta con trofeos de mucha relevancia a nivel de equipo, como el Mundial y la Eurocopa con España, y La Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa con el Barcelona.

Luego, a nivel individual, se ha ganado:

Trofeo Kopa en 2024, 2025 y 2026.

Premio Golden Boy en 2024.

Mejor jugador joven de la Eurocopa en 2024.

Premio Laureus como mejor joven del año en 2026.

Globe Soccer Awards como mejor delantero del año.

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