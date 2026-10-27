Mientras que leyendas de Selección Colombia acaban salpicadas por capturas, otras sorprenden con la jovialidad y buen ambiente que se vive dentro del equipo nacional.

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Así lo demostró Luis Díaz en una declaración que ofreció en el marco de la entrega del Balón de Oro de 2026, momento en el que se encontró con el ‘streamer’ español Ibai Llanos.

Cabe recordar que este hombre lleva a cabo combates entre celebridades en cuadriláteros de boxeo, en donde ya han participado figuras públicas de los diferentes ámbitos a nivel internacional.

De ahí, aprovechó el encuentro para preguntarle al delantero guajiro de Bayern Múnich con quién le gustaría subirse a un combate de este estilo, aclarando que es una duda que le planteó a varios de los presentes.

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En la misma jornada en la que Harry Kane sorprendió al ganar el Balón de Oro, Díaz puso sobre la mesa el nombre de quién consideraría como eventual rival para una pelea boxística.

“Puede ser un buen amigo mío, que quiero darle unos cortitos… Daniel Muñoz”, afirmó el delantero sobre su compañero de Selección Colombia, quien ha demostrado cercanía con el goleador.

En medio de risas y con la jovialidad de la eventual situación, Ibai le preguntó cómo se imagina ese encuentro, por lo que el atacante dejó en evidencia la confianza que tiene sobre el ‘ring’.

“Le gano, 100 %”, sentenció Díaz sobre ese supuesto choque con el defensa del Nottingham Forest, que dentro de la cancha ha demostrado su combatividad como futbolista.

🇨🇴🥊🔥 “Daniel Muñoz, un gran amigo mío, pero que quiero DARLE UNOS CORTITOS. Le gano 100%” JAJA, Luis Díaz sobre con quién se subiría a un COMBATE DE BOXEO. 🤣 https://t.co/PO5g1Z4VV9 — Toque Sports (@ToqueSports) October 27, 2026



Cabe recordar que ‘Westcol’ estuvo un una gala de boxeo de Ibai en 2025, formato que el propio ‘streamer’ colombiano ha replicado a nivel nacional con figuras del panorama local y que próximamente tendrá su quinta edición.

¿Cómo son las galas de boxeo de Ibai Llanos?

Las galas de boxeo organizadas por el creador de contenido Ibai Llanos, conocidas popularmente como La Velada del Año, transformaron radicalmente la industria del entretenimiento y el deporte aficionado.

El espectáculo reúne anualmente a célebres creadores digitales, artistas musicales y figuras públicas que deciden subir al cuadrilátero tras meses de rigurosa preparación física y técnica boxística.

La producción implementa las normas del pugilismo aficionado con el respaldo de federaciones de boxeo, exigiendo cascos de protección, guantes especiales y asaltos limitados para salvaguardar la integridad de los participantes.

Asimismo, la organización del certamen somete a los contendientes a estrictos chequeos médicos y controles de pesaje reglamentarios antes de cada contienda para asegurar paridad física. La Velada del Año ahora llegó a Netflix.

Los eventos llenan estadios masivos de enorme prestigio internacional, como el Cívitas Metropolitano o el Santiago Bernabéu en Madrid, albergando a decenas de miles de entusiastas espectadores presenciales.

Entre cada combate sobre la lona, reconocidas estrellas de la música urbana y el pop internacional ofrecen conciertos de gran escala, dinamizando una transmisión maratónica de varias horas continuas.

La transmisión digital se emite en directo y de forma totalmente gratuita a través del canal oficial de Twitch de Llanos, atrayendo a millones de hogares simultáneamente.

El despliegue técnico incluye cámaras de alta definición, efectos de iluminación inmersivos, pantallas gigantescas, narradores deportivos profesionales y una cobertura completa de alfombra roja previa.

Este formato batió récords mundiales en las plataformas de emisión en vivo, superando picos históricos de más de tres millones y medio de dispositivos conectados al mismo tiempo.

El éxito comercial atrae el patrocinio de prestigiosas multinacionales que financian las bolsas de los peleadores, la infraestructura técnica y el impresionante montaje de los cuadriláteros.

La combinación de boxeo real, espectáculo musical en vivo y cultura digital consolida estas jornadas como los fenómenos de entretenimiento de mayor repercusión en la juventud hispanohablante mundial.

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