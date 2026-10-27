El hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, alias ‘Valenciano’, fue capturado durante un megaoperativo realizado en Medellín en la madrugada del lunes 26 de octubre.

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En el despliegue, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, las autoridades reportaron 149 capturas, 89 expulsiones y una persona abatida.

Junto a Jacobo también fue detenido Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias ‘Risas’, su hijastro. Según los expedientes de la Sijín, ambos estarían relacionados con hurtos y pertenecerían al grupo de delincuencia común organizada conocido como ‘La Roja’.

Los dos fueron encontrados en una vivienda del sector de Villa Hermosa, donde el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía realizó las capturas por los delitos de hurto calificado y agravado.

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Contra ‘La Roja’ se efectuaron 10 allanamientos que permitieron detener a seis presuntos integrantes. Durante las diligencias fueron incautados un revólver, municiones, cuatro relojes y varias cadenas y pulseras que, según las autoridades, serían producto de robos.

Jacobo Valenciano ya había sido capturado en junio de 2024, cuando fue sorprendido en flagrancia por el hurto de elementos valorados en $14 millones.

En ese proceso fue imputado por varios delitos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria.

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