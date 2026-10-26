La posibilidad de que Miguel Castellanos hubiera sido blanco de intimidaciones antes de su asesinato es uno de los interrogantes que rodean el caso del exsecretario de Gobierno de Cúcuta. El funcionario departamental de Seguridad, George Quintero, se pronunció sobre ese punto y explicó qué información manejaban las autoridades antes del ataque que acabó con la vida del exfuncionario.

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(Vea también: Muestran últimas palabras de Miguel Castellanos antes de que lo mataran; alertaba delicada situación)

En entrevista con Blu Radio, Quintero aseguró que la Secretaría de Seguridad de Norte de Santander no tenía registros de amenazas contra Castellanos. Esa precisión, sin embargo, no resuelve las preguntas sobre los motivos del homicidio, pues las autoridades aún deben establecer si los responsables tenían información sobre sus movimientos o si existió una preparación previa.

El funcionario considera que el ataque pudo haber sido planeado. Su hipótesis parte de la forma en que se produjo la agresión, aunque recalcó que la investigación judicial será la encargada de determinar qué ocurrió y si los responsables hicieron seguimiento a la víctima antes de dispararle.

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Uno de los elementos que se analiza es el incidente que llevó a Castellanos a detener su camioneta. Según la reconstrucción conocida por las autoridades, una motocicleta golpeó el vehículo y el exsecretario se bajó para hablar con la persona que iba en ella. En ese momento, el hombre habría sacado un arma de fuego y disparado contra él.

La secuencia plantea la posibilidad de que el contacto entre ambos vehículos hubiera servido para detener a Castellanos y facilitar el ataque. Por ahora, no obstante, esa interpretación hace parte de las hipótesis que deben comprobarse y no constituye una conclusión definitiva sobre la forma en que se organizó el crimen.

Revelan detalles del asesinato de Miguel Castellanos: iba sin escolta cuando fue atacado #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/B6BuZ0xfZS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 27, 2026

¿Qué se sabe del ataque contra Miguel Castellanos en Cúcuta?

La ausencia del esquema de seguridad también forma parte de las circunstancias que se conocieron después del homicidio. Quintero explicó a Blu Radio que Castellanos se desplazó en avión para atender una emergencia familiar: su hermano estaba hospitalizado y tenía programada una intervención quirúrgica.

Mientras el exsecretario viajó por vía aérea, sus escoltas avanzaban por carretera. Esa diferencia en los desplazamientos hizo que no estuvieran con él cuando ocurrió el ataque. Según la explicación del secretario de Seguridad, el viaje respondió a la necesidad de acompañar a su familiar y no a una decisión conocida de prescindir de la protección.

Miguel Castellanos aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta en 2027

Miguel Castellanos había salido de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta en enero de 2026. De acuerdo con lo explicado por George Quintero a Blu Radio, su intención era trabajar en una candidatura a la alcaldía de la ciudad para las elecciones de 2027.

La aspiración electoral cobra relevancia en medio de las preguntas que dejó el asesinato, aunque hasta el momento no se ha establecido que el crimen estuviera relacionado con sus planes políticos. Tampoco existe, según la información entregada por el secretario de Seguridad, un reporte previo de amenazas contra el exfuncionario en esa dependencia.

La investigación tendrá que aclarar quién ordenó o ejecutó el ataque, qué motivó el homicidio y si hubo seguimiento antes de la agresión. Mientras se conocen esos resultados, la posible existencia de intimidaciones previas sigue siendo una pregunta sin una respuesta concluyente.

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