Viajar siempre me ha hecho pensar en lo mismo: ¿cómo hacen algunas celebridades para mantener su rutina de belleza cuando tienen que empacar media vida en una maleta?

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Hace poco vi a Kendall Jenner relacionada con el Medicube Booster Pro, un dispositivo de cuidado facial que llamó mi atención especialmente por algo: es de esos productos que pueden resultar prácticos cuando uno está viajando y no quiere llevar demasiadas cosas.

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Y ahí empezó mi curiosidad.

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Porque una cosa es ver un gadget de skincare en redes sociales y otra muy distinta es pensar: “¿Será que esto realmente me solucionaría algo?”

La respuesta empezó a tener sentido cuando descubrí que el Medicube Booster Pro X2 reúne diferentes funciones de cuidado facial en un solo dispositivo. En lugar de empacar varios productos o herramientas para complementar la rutina, la idea es tener un equipo que pueda acompañar diferentes necesidades de la piel.

El problema de viajar con toda la rutina de skincare

Cuando uno viaja, la rutina cambia.

Entre el avión, los cambios de clima, dormir menos horas y pasar más tiempo fuera de casa, la piel puede sentirse diferente. Y, además, está el pequeño detalle de que nadie quiere llenar la maleta de dispositivos de belleza.

Por eso entendí por qué un aparato como este puede resultar atractivo.

El Booster Pro X2 cuenta con siete funciones y diferentes niveles de intensidad. Entre sus modos están Booster, Air Shot, MC, Derma Shot, Dual, Mask y AI, cada uno pensado para complementar distintos pasos de una rutina de cuidado facial.

La función Booster, por ejemplo, está orientada a potenciar la apariencia de luminosidad y ayudar a la absorción de productos; otros modos están enfocados en aspectos como la apariencia de los poros, la textura o la definición del rostro.

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Lo que más me llamó la atención

Después de verlo asociado a Kendall Jenner, mi primera reacción fue la típica: “Bueno, si ella lo lleva de viaje, quiero saber por qué”.

Pero después entendí que el verdadero atractivo no está en que lo use una celebridad, sino en la posibilidad de concentrar varias funciones en un solo aparato.

Y eso, para alguien que viaja, cambia bastante la historia.

En lugar de pensar en llevar diferentes herramientas para complementar la rutina, se puede tener un dispositivo compacto que permita hacer diferentes pasos dependiendo de lo que se quiera trabajar.

Además, el Booster Pro X2 tiene seis niveles de intensidad, por lo que la marca recomienda comenzar en el nivel más bajo y ajustar progresivamente según la tolerancia y el modo utilizado.

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Entonces hice lo que haría cualquiera después de descubrirlo

Lo busqué.

Y terminé encontrando el Medicube Booster Pro X2 en Amazon, así que pasó de ser uno de esos productos que veía en redes a convertirse en una opción que realmente podía tener en cuenta para mi propia rutina.

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Al final, Kendall Jenner fue el motivo por el que me fijé en el dispositivo, pero no necesariamente la razón por la que lo compraría.

Lo que terminó convenciéndome de investigarlo fue algo mucho más sencillo: tener varias funciones de skincare en un solo dispositivo puede ser especialmente práctico cuando la rutina tiene que entrar en una maleta.

Y sí, definitivamente entiendo por qué terminó llamando mi atención.

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