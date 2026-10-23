Durante mucho tiempo cometí un error bastante común: usaba el mismo perfume para absolutamente todo.

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Lo llevaba para trabajar, para salir a almorzar, para una cita y hasta para una noche especial. Si me gustaba cómo olía, ¿para qué iba a complicarme?

Pero después entendí que elegir una fragancia también tiene que ver con el momento. Hay aromas que se sienten perfectos durante el día, otros que tienen más sentido cuando cae la noche y algunos que prácticamente te transportan a vacaciones.

Así que probé tres opciones completamente diferentes y terminé asignándole a cada una su propio momento.

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Para todos los días: un aroma dulce y envolvente

GODA Silk Body Oil

El primero que incorporé fue el GODA Silk Body Oil, una opción que combina el aroma con el cuidado corporal.

Tiene notas dulces y cálidas, entre ellas vainilla y cacao, además de un toque de lavanda y especias.

Lo que más me gusta de este tipo de producto es que no se siente necesariamente como “me puse perfume para salir”. Es más íntimo y funciona muy bien después de la ducha, cuando quiero sentirme arreglada incluso si no tengo ningún plan especial.

Mi momento para usarlo: una mañana normal, una comida, una tarde de café o cualquier día en el que simplemente quiero oler rico sin llevar una fragancia demasiado protagonista.

GODA Silk Body Oil

Para una cita: algo con más personalidad

ROMASS Nomadic Night

Aquí cambia completamente la historia.

ROMASS Nomadic Night tiene un perfil mucho más intenso, con notas de oud ahumado, ámbar, rosa, frambuesa y salvia.

Es de esos perfumes que no elegiría necesariamente para ir al gimnasio o hacer diligencias. Tiene más presencia y, precisamente por eso, me parece mucho más apropiado para una cena, una fiesta o una cita.

Es el que elegiría cuando quiero que el perfume sea parte del look y no solamente un detalle que llevo encima.

Mi momento para usarlo: una cita, una cena especial o una salida nocturna.

Y aquí descubrí algo: el perfume también puede cambiar cómo te sientes. Un aroma más intenso puede hacer que hasta un outfit sencillo se sienta más pensado.

ROMASS Nomadic Night

Para sentir que estoy de vacaciones: PIRETTE

PIRETTE Fragrance Oil Roll-On

El tercero fue el que menos esperaba necesitar.

PIRETTE Fragrance Oil tiene notas que recuerdan al coco, el mar, el surf y el protector solar. Básicamente, huele a vacaciones.

Además, viene en formato roll-on, así que es muy fácil llevarlo en el bolso y reaplicarlo durante el día.

No es el que escogería para una cena elegante. Tampoco lo reservaría necesariamente para una ocasión formal.

Lo usaría para un brunch, un paseo, un día soleado, vacaciones o simplemente cuando quiero ese efecto de “estoy en la playa aunque siga en la ciudad”.

PIRETTE Fragrance Oil Roll-On

Mi nueva regla para elegir perfume

Después de probarlos, dejé de pensar que necesitaba encontrar el perfume perfecto para todo.

Ahora pienso más bien en qué quiero transmitir ese día.

Si quiero algo dulce y cercano, elegiría el GODA Silk Body Oil.

Si tengo una cita o un plan nocturno y quiero una fragancia con más carácter, iría por ROMASS Nomadic Night.

Y si quiero sentir que estoy de vacaciones, aunque solamente tenga un almuerzo o una tarde tranquila, PIRETTE sería mi elección.

Al final, descubrí que tener varios perfumes no necesariamente significa tener demasiados. Significa tener uno para cada versión de ti.

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