Por: El Espectador

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La avena se destaca como un alimento completo que proporciona proteínas, tiene bajo contenido de grasa y aporta una variedad importante de vitaminas y minerales. Así lo afirma Elizabeth Hyde-Daddio, dietista y educadora certificada en diabetes de Northwell Health, en Long Island. Más allá de estos nutrientes, su valor principal radica en ser una de las mejores fuentes de betaglucano, una fibra que la distingue y le otorga múltiples beneficios respaldados por la investigación científica.

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Uno de los efectos más notables de la avena es su capacidad para ayudar al corazón. Según varios estudios recogidos por ScienceDirect, este cereal contribuye a reducir el colesterol LDL, conocido como el “colesterol malo”, que incrementa el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. El mecanismo detrás de este beneficio se atribuye al betaglucano, que espesa el contenido intestinal y facilita la eliminación de los ácidos biliares ricos en colesterol fuera del organismo. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, consumir al menos 3 gramos de betaglucano de avena integral al día, lo que corresponde aproximadamente a media taza de hojuelas de avena, puede disminuir el riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria. Pruebas recientes, citadas en ScienceDirect, muestran una reducción de hasta un 12 por ciento en el colesterol LDL tras cuatro semanas de consumo diario de esta cantidad de betaglucano. Padmanaban Krishnan, profesor emérito de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, destaca que los beneficios pueden ser inmediatos y significativos, especialmente en personas con colesterol elevado.

Además de apoyar la salud cardiovascular, la avena ayuda a mantener niveles adecuados de azúcar en la sangre después de consumir carbohidratos, gracias a su alto contenido de fibra, indicó Candida Rebello, directora del laboratorio del programa de nutrición y enfermedades crónicas de la Universidad de Luisiana. Esto es especialmente relevante para personas con diabetes tipo 2, ya que algunos estudios, como los recogidos en PubMed, sugieren que incluir avena regularmente en la alimentación podría asociarse con un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La fibra de la avena también tiene un papel clave en la salud intestinal. Según las estadísticas recopiladas por The New York Times, la mayoría de los adultos no consume suficiente fibra; una sola porción de avena puede aportar más de cuatro gramos, contribuyendo a alcanzar la dosis diaria recomendada de entre 21 y 38 gramos. Barbara Olendzki, directora del Centro de Nutrición Aplicada de la UMass Chan Medical School, explica que el betaglucano actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del colon y ayudando a mantener su revestimiento y reducir la inflamación, especialmente en personas con condiciones metabólicas.

Respecto a la mejor manera de consumirla, Hyde-Daddio sugiere preferir las formas menos procesadas, como los granos enteros o avena cortada al acero, porque conservan mejor el betaglucano. Advierte que las versiones instantáneas saborizadas pueden contrarrestar estos beneficios debido al contenido de azúcares añadidos, recomendando combinarlas con frutas o canela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la avena ayuda a reducir el colesterol malo?

De acuerdo con estudios citados por ScienceDirect y organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos, el betaglucano presente en la avena actúa reteniendo los ácidos biliares, que contienen colesterol, y facilita su expulsión del cuerpo. Este proceso ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.

¿Qué es el betaglucano y cuál es su función en la avena?

El betaglucano es un tipo de fibra soluble presente en la avena que, además de ayudar a controlar el colesterol, promueve una digestión más lenta de los carbohidratos, favoreciendo niveles estables de azúcar en la sangre. Como fibra soluble, también actúa como prebiótico, alimentando las bacterias benéficas del intestino y ayudando a mantener la salud intestinal.

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