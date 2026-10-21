Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En una ciudad marcada por el ritmo acelerado y la omnipresencia de las pantallas, crear espacios para la pausa y el bienestar suele ser todo un desafío. De acuerdo con un artículo publicado por Noticiero 90 Minutos, los Farallones de Cali se han convertido en el escenario ideal para una innovadora propuesta: sesiones de yoga en la montaña que buscan, precisamente, desconectar por unas horas y propiciar un reencuentro auténtico con uno mismo.

Sigue a PULZO en Discover

Esta iniciativa, llamada “Yoga en la montaña”, es liderada por María Claudia Velasco, profesora de yoga y organizadora de retiros enfocados en el bienestar. Según narra, su recorrido con el yoga comenzó hace siete años, y desde entonces ha optado por vivir en diferentes entornos naturales. Su experiencia abarca desde lugares como Cusco, la Sierra Nevada y, actualmente, las montañas de los Farallones de Cali. Para María Claudia, compartir estos espacios fue un proceso “transformador”, como afirma en el artículo, porque le permitió abrir las puertas para que más personas vivieran el yoga en ambientes vivos y en contacto con la naturaleza.

La razón fundamental para trasladar el yoga desde espacios urbanos a un bosque nativo responde, según María Claudia, a la necesidad creciente de buscar pausas conscientes, capaces de contrarrestar la saturación de información y estímulos digitales. En su visión, la pausa no es solo descanso, sino también una oportunidad de observar la respiración, el movimiento y las sensaciones corporales. “La importancia de la pausa no es solo la regulación de nuestro sistema nervioso... sino también la posibilidad de conectar con nuestra fuerza vital”, explica, destacando el alcance integral de esta práctica.

El yoga, cuyo significado está relacionado con la idea de unión, es abordado aquí como una herramienta para reconocer y trabajar la conexión entre cuerpo, mente y emociones. María Claudia enfatiza que, cuando este proceso ocurre en medio de un bosque nativo de los Farallones —al que ella describe como un verdadero ‘hotspot natural’—, la experiencia se potencia porque “nuestras células son capaces de recibir la información de lo que nos rodea”.

Las jornadas se llevan a cabo los domingos a las 9:30 de la mañana y la invitación va más allá de la sesión misma: compartir, reír, alimentarse en comunidad y reducir el uso de dispositivos digitales y el impacto ambiental haciendo uso compartido de carro para llegar al lugar.

Con una premisa sencilla pero contundente, María Claudia concluye que, incluso desde casa, el primer paso para reconectar puede ser simplemente volver a la respiración consciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la experiencia de yoga en la montaña en los Farallones de Cali?

La propuesta consiste en realizar sesiones de yoga en un entorno natural, específicamente en un bosque nativo de los Farallones de Cali, guiadas por María Claudia Velasco. Más allá de la práctica física, la experiencia integra momentos para compartir, conversar y disfrutar en comunidad, buscando propiciar una pausa y un reencuentro con lo esencial lejos de los dispositivos electrónicos.

¿Por qué la pausa es tan importante en la práctica de yoga según María Claudia Velasco?

De acuerdo con María Claudia Velasco, la pausa no es solo sinónimo de descanso. En el contexto del yoga, implica observar la respiración, el cuerpo y las sensaciones para regular el sistema nervioso y conectar con la fuerza vital. Considera que este tipo de pausa consciente ayuda también a disminuir la dependencia de la tecnología y favorece una nueva forma de vivir más conectada consigo mismo y el entorno natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z