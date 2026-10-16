Por: Noticiero 90 minutos

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La ciclovida en Cali presentará una jornada especial dedicada a la prevención y al cuidado de la salud, enfocada principalmente en la sensibilización sobre el cáncer de mama y en la ejecución de pruebas orientadas a detectar VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y sífilis. Esta iniciativa está programada para el 18 de octubre en la estación Panamericana, de acuerdo con información publicada en Noticiero 90 Minutos.

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La actividad tendrá lugar desde 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, en el contexto del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. Durante esta jornada se busca reforzar el mensaje de que el autocuidado es fundamental, así como resaltar el papel crucial de la detección temprana de esta enfermedad, pues puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de quienes la padecen.

La Fundación Por Mí, Por Ti, Por Todas asumirá un papel protagónico, orientando a los asistentes sobre las señales de alerta del cáncer de mama y la importancia de acudir a servicios de salud ante cualquier sospecha. Desde este espacio, la organización pretende concientizar a la comunidad sobre aspectos clave relacionados con la prevención y el acceso oportuno a exámenes médicos especializados.

La Ciclovida en Cali es, todos los domingos, un programa que reúne a diferentes sectores de la ciudadanía en torno a la práctica deportiva, la recreación y los encuentros familiares, promoviendo así el bienestar y la salud pública. Este programa pone a disposición de los caleños 58 kilómetros de recorrido y 11 estaciones distribuidas en la ciudad, en donde se desarrollan actividades que van desde el ejercicio físico hasta el baile y otras formas de recreación.

En la próxima jornada de la estación Panamericana, además de recomendar la práctica habitual de ejercicio, se invita al público a aprovechar los servicios de información y prevención relacionados con el cáncer de mama y la salud sexual. La apuesta general es fortalecer los hábitos de autocuidado en la población y facilitar el conocimiento sobre estrategias de prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama según la Fundación Por Mí, Por Ti, Por Todas?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la Fundación Por Mí, Por Ti, Por Todas busca educar sobre las señales de alerta del cáncer de mama y la importancia de acudir a los servicios de salud ante cualquier sospecha. Aunque el artículo no detalla estas señales específicamente, enfatiza que el conocimiento y la atención temprana son clave en la detección y el tratamiento de la enfermedad.

¿Qué actividades de salud ofrece la Ciclovida de Cali en la estación Panamericana?

Según la información publicada, la próxima jornada de la Ciclovida en la estación Panamericana brindará espacios de sensibilización sobre el cáncer de mama y permitirá la realización de pruebas para detectar VIH y sífilis. El objetivo es promover la salud sexual y el autocuidado dentro del marco de actividades físicas, recreativas y de bienestar comunitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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