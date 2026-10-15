La tabla de picar es uno de esos utensilios que usamos prácticamente cada vez que cocinamos, pero elegir una no siempre es tan sencillo. Hay quienes prefieren la apariencia y versatilidad de la madera, mientras que los nuevos modelos metálicos buscan ofrecer una superficie más resistente y fácil de mantener.
Para comparar ambas opciones, elegimos dos tablas de ROYAL CRAFT WOOD: un set de tres tablas de bambú y una tabla de doble cara que combina titanio y polipropileno.
La opción de madera: tres tablas en un solo set
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El primer producto es un set de tres tablas de bambú, en diferentes tamaños, pensado para utilizarse tanto en la preparación de alimentos como para servir.
Las tablas tienen ranuras profundas para recoger los jugos de alimentos como carnes y frutas, además de asas laterales que facilitan moverlas. Al tener tres tamaños, también permiten escoger una superficie dependiendo de lo que se vaya a preparar.
Otro punto a favor es que el bambú absorbe poca humedad y es menos poroso que algunas maderas tradicionales. El USDA recomienda lavar las tablas de bambú con agua caliente y jabón después de utilizarlas y señala que pueden tratarse con aceite mineral para ayudar a conservarlas.
Lo mejor: tener tres tamaños y una tabla que también puede utilizarse para servir.
A tener en cuenta: el bambú es bastante duro, por lo que puede desgastar los cuchillos más rápido que maderas más blandas.
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La opción de titanio: tres tablas, cero complicaciones
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La segunda alternativa cambia completamente el material: se trata de un set de tres tablas de cortar fabricadas en 100 % titanio, en diferentes tamaños para adaptarse a distintas preparaciones.
El set incluye una tabla grande de 15,3 × 11 pulgadas, una mediana de 13,4 × 9 y una pequeña de 11,5 × 8. Además, cada una tiene doble cara, por lo que el fabricante propone utilizarlas para diferentes tipos de alimentos: una para frutas y verduras, otra para alimentos crudos y otra para alimentos cocidos.
Una de sus principales ventajas frente a la madera está en el mantenimiento. El titanio no absorbe olores ni manchas como pueden hacerlo las tablas tradicionales y, según la información del producto, las tres tablas son aptas para lavavajillas y resistentes al calor de hasta 600 °F.
También es una opción interesante para quienes buscan una superficie duradera y no quieren estar pendientes de aceitar o mantener la madera.
Lo mejor: tres tamaños, material no poroso y limpieza sencilla.
A tener en cuenta: aunque el fabricante la presenta como una superficie amigable con los cuchillos, el titanio sigue siendo un material muy duro. Si para ti conservar el filo de los cuchillos es una prioridad absoluta, conviene tener este factor en cuenta al elegir una tabla.
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🏆 Y ahora sí, la comparación queda así:
|Bambú
|Titanio
|Cantidad
|3 tablas
|3 tablas
|Tamaños
|3 tamaños
|3 tamaños
|Material
|Bambú
|100 % titanio
|Doble cara
|No destacada
|Sí
|Limpieza
|Requiere lavado y cuidado
|Apta para lavavajillas
|Olores/manchas
|Puede absorberlos
|No absorbe olores ni manchas
|Durabilidad
|Alta
|Muy alta
|Cuidado de cuchillos
|🟢 Más amigable
|🟡 Puede ser más exigente
|Mantenimiento
|🟡
|🟢
|Precio/valor
|🟢
|🟡
🏆 ¿Cuál elegir?
Bambú, si buscas una opción clásica, versátil y más amable con tus cuchillos.
Titanio, si priorizas higiene, facilidad de limpieza y durabilidad.
Y aquí hay un punto que me gusta mucho para cerrar la nota: no hay una ganadora universal. La elección depende de qué valore más cada persona en la cocina. La madera sigue teniendo ventajas importantes, mientras que el titanio destaca por su mantenimiento sencillo y resistencia.
Además, yo quitaría de la versión anterior la afirmación de que la tabla de titanio era “más agresiva con los cuchillos” como hecho absoluto. Podemos presentarlo como una consideración, no como una sentencia, porque este producto específicamente afirma tener una superficie diseñada para reducir el desgaste del filo. Mejor mantener la nota rigurosa.
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