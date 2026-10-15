La tabla de picar es uno de esos utensilios que usamos prácticamente cada vez que cocinamos, pero elegir una no siempre es tan sencillo. Hay quienes prefieren la apariencia y versatilidad de la madera, mientras que los nuevos modelos metálicos buscan ofrecer una superficie más resistente y fácil de mantener.

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Para comparar ambas opciones, elegimos dos tablas de ROYAL CRAFT WOOD: un set de tres tablas de bambú y una tabla de doble cara que combina titanio y polipropileno.

La opción de madera: tres tablas en un solo set

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El primer producto es un set de tres tablas de bambú, en diferentes tamaños, pensado para utilizarse tanto en la preparación de alimentos como para servir.

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Las tablas tienen ranuras profundas para recoger los jugos de alimentos como carnes y frutas, además de asas laterales que facilitan moverlas. Al tener tres tamaños, también permiten escoger una superficie dependiendo de lo que se vaya a preparar.

Otro punto a favor es que el bambú absorbe poca humedad y es menos poroso que algunas maderas tradicionales. El USDA recomienda lavar las tablas de bambú con agua caliente y jabón después de utilizarlas y señala que pueden tratarse con aceite mineral para ayudar a conservarlas.

Lo mejor: tener tres tamaños y una tabla que también puede utilizarse para servir.

A tener en cuenta: el bambú es bastante duro, por lo que puede desgastar los cuchillos más rápido que maderas más blandas.

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