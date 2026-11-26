Diana María León, ingeniera industrial y experta en nutrición culinaria, graduada de la Academia de Nutrición Culinaria de Canadá, lanzó el Curso online de postres saludables, un curso en línea para quienes quieren preparar postres con ingredientes reales sin saber de repostería. Diana cursa actualmente estudios en nutrición en The College of Naturopathic Medicine de Londres y ha tomado clases de cocina en más de 8 países, entre ellas algunas en las escuelas de los reconocidos chefs Gordon Ramsay y Jamie Oliver.

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De ese recorrido nació la idea de crear Cocinable y Saludable (www.cocinable.com), un sitio con recetas prácticas y versiones más saludables de los platos que más disfrutan las personas. “Comer bien empieza en tu cocina, incluyendo lo dulce. El postre no es lo que toca evitar, y por eso el primer curso, de varios que lanzará Cocinable y Saludable, está dedicado a los postres que tanto nos gustan”, asegura Diana.

Aprender desde cero, a tu ritmo

¿No sabes qué usar en lugar del azúcar, la harina blanca o la margarina? ¿No tienes claro qué utensilios comprar? El Curso de postres saludables resuelve esas dudas en seis videos de máximo 18 minutos cada uno, que se pueden ver a tu ritmo y desde cualquier dispositivo, sin dedicar mucho tiempo del día.

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Según Diana, un postre saludable es el que se hace con ingredientes naturales, es decir, reconocibles: fruta, frutos secos, huevos, cacao, avena, coco, miel, dátiles o semillas. En el curso se explica en qué se diferencia de un postre tradicional, qué ingredientes evitar y por qué, qué utensilios conviene usar y cómo elegir grasas, endulzantes naturales y harinas distintas a la blanca. También se explica qué puede aportar cada ingrediente, para que quien cocina entienda lo que está preparando.

Tres postres para repetir

En el Curso online de postres saludables se aprende a preparar:

Helado con dulce de mora

Galletas con chips de chocolate

Una torta esponjosa con cubierta, ideal para un cumpleaños o para tener durante la semana

Todas las recetas se endulzan de forma natural, con miel de abeja, banano, stevia o azúcar de coco, e incluyen ingredientes, cantidades, paso a paso y los trucos de Diana para que salgan bien.

Al terminar, los participantes sabrán qué hace saludable a un postre, endulzarán de forma natural, elegirán las harinas y las grasas que más les convienen y habrán preparado tres recetas completas.

Disponibilidad

El Curso de postres saludables reúne en un solo lugar la teoría, los utensilios, los ingredientes y las tres recetas, además de un e-book descargable con el detalle de cada preparación. El acceso es inmediato y para toda la vida. Con las novenas navideñas cerca, es una buena oportunidad para aprender postres que se pueden compartir en la mesa. Más información en Curso online de postres saludables

Acerca de Cocinable y Saludable

Cocinable y Saludable es un blog de cocina saludable creado por Diana María León, donde comparte recetas prácticas, ideas de alimentación y versiones más saludables de los platos de siempre, preparadas con ingredientes naturales y fáciles de conseguir. Su lema es “Recetas simples que te harán sentir bien”. El sitio incluye ahora el Curso de postres saludables, su primer curso en línea. Más información en www.cocinable.com y en Instagram, @cocinableysaludable.

* Pulzo.com se escribe con Z