Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) invita a residentes y visitantes a participar en ‘Teusaquillo sabe a pola’, un festival que celebrará la cerveza artesanal colombiana y la riqueza cultural local. El evento se llevará a cabo del miércoles 25 al sábado 28 de noviembre de 2026, en el reconocido Distrito Creativo Teusaquillo, ubicado entre las calles 34 y 45, y entre las carreras 14 y 25, en la localidad de Teusaquillo. Según información de la SDCRD, durante estos cuatro días, ocho establecimientos de la zona abrirán sus puertas y ofrecerán una variada programación orientada a visibilizar la importancia de la cerveza artesanal en Colombia.

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Esta iniciativa encabezada por la SDCRD tiene como meta impulsar la circulación de visitantes, fomentar la integración de la oferta gastronómica con la cultural y fortalecer el sentido de comunidad en el sector. Los asistentes podrán disfrutar de actividades como catas, talleres, música en vivo y muestras gastronómicas, preparadas por bares, restaurantes y gastrobares participantes. Entre estos se destacan Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Polahop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco, quienes presentarán experiencias para difundir los procesos y sabores de la cerveza artesanal.

De acuerdo con la información difundida por la SDCRD, todas las actividades de este circuito son de libre acceso y no requieren inscripción previa, lo que facilita la participación de una amplia diversidad de públicos, incluidas personas interesadas en descubrir nuevas propuestas gastronómicas o explorar la oferta cultural emergente. El evento también busca que más bogotanos y personas que visitan la ciudad recorran Teusaquillo, reconociendo la creatividad y emprendimientos locales en una programación que se vivirá entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m., de acuerdo con el horario de cada establecimiento.

Con ‘Teusaquillo sabe a pola’, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se propone aportar al reconocimiento de la cerveza artesanal, promover el encuentro de la comunidad y proyectar la identidad bogotana a través de la cultura y la gastronomía, consolidando a Teusaquillo como escenario de encuentro dinámico e incluyente.

¿Cuáles son los establecimientos que participan en ‘Teusaquillo sabe a pola’ y qué actividades ofrecen?

Participan ocho espacios: Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Polahop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco, que durante el evento ofrecerán talleres, catas, música en vivo y experiencias gastronómicas centradas en la cerveza artesanal.

¿Qué es la cerveza artesanal y por qué es relevante para la cultura bogotana?

La cerveza artesanal es el producto cervecero elaborado en pequeños lotes mediante métodos tradicionales y con variedad de ingredientes y sabores. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, su relevancia reside en que promueve la diversidad, el emprendimiento y la identidad local dentro de la escena cultural y gastronómica de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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