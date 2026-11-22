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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) invita a residentes y visitantes a participar en ‘Teusaquillo sabe a pola’, un festival que celebrará la cerveza artesanal colombiana y la riqueza cultural local. El evento se llevará a cabo del miércoles 25 al sábado 28 de noviembre de 2026, en el reconocido Distrito Creativo Teusaquillo, ubicado entre las calles 34 y 45, y entre las carreras 14 y 25, en la localidad de Teusaquillo. Según información de la SDCRD, durante estos cuatro días, ocho establecimientos de la zona abrirán sus puertas y ofrecerán una variada programación orientada a visibilizar la importancia de la cerveza artesanal en Colombia.
Esta iniciativa encabezada por la SDCRD tiene como meta impulsar la circulación de visitantes, fomentar la integración de la oferta gastronómica con la cultural y fortalecer el sentido de comunidad en el sector. Los asistentes podrán disfrutar de actividades como catas, talleres, música en vivo y muestras gastronómicas, preparadas por bares, restaurantes y gastrobares participantes. Entre estos se destacan Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Polahop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco, quienes presentarán experiencias para difundir los procesos y sabores de la cerveza artesanal.
De acuerdo con la información difundida por la SDCRD, todas las actividades de este circuito son de libre acceso y no requieren inscripción previa, lo que facilita la participación de una amplia diversidad de públicos, incluidas personas interesadas en descubrir nuevas propuestas gastronómicas o explorar la oferta cultural emergente. El evento también busca que más bogotanos y personas que visitan la ciudad recorran Teusaquillo, reconociendo la creatividad y emprendimientos locales en una programación que se vivirá entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m., de acuerdo con el horario de cada establecimiento.
Con ‘Teusaquillo sabe a pola’, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se propone aportar al reconocimiento de la cerveza artesanal, promover el encuentro de la comunidad y proyectar la identidad bogotana a través de la cultura y la gastronomía, consolidando a Teusaquillo como escenario de encuentro dinámico e incluyente.
¿Cuáles son los establecimientos que participan en ‘Teusaquillo sabe a pola’ y qué actividades ofrecen?
Participan ocho espacios: Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Polahop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco, que durante el evento ofrecerán talleres, catas, música en vivo y experiencias gastronómicas centradas en la cerveza artesanal.
¿Qué es la cerveza artesanal y por qué es relevante para la cultura bogotana?
La cerveza artesanal es el producto cervecero elaborado en pequeños lotes mediante métodos tradicionales y con variedad de ingredientes y sabores. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, su relevancia reside en que promueve la diversidad, el emprendimiento y la identidad local dentro de la escena cultural y gastronómica de Bogotá.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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