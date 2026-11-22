Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a toda la ciudadanía que vive en Bogotá a acercarse el lunes 23 de noviembre de 2026, presentando su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Esta invitación está principalmente orientada a quienes necesiten iniciar, continuar o finalizar su esquema de vacunación, un proceso clave para la prevención de enfermedades transmisibles. Según la información difundida por la SDS, este esfuerzo busca proteger a la población contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, la jornada contará con la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años, lo que resalta el interés de las autoridades sanitarias en brindar cobertura integral a la infancia y adolescencia.

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Para facilitar el acceso, la Secretaría Distrital de Salud ha puesto a disposición de la ciudadanía la ubicación de los puntos de vacunación. La información se puede consultar en el portal oficial de la entidad, donde se encuentra un listado actualizado de las direcciones y horarios. Por otro lado, para quienes son población priorizada, como mujeres gestantes y personas mayores de 60 años que requieran la vacuna contra la fiebre amarilla, la entidad indica que la inmunización se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados. Estos centros cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar la seguridad en el proceso de vacunación.

La SDS también aclara que los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas como EPS, están disponibles a través de una publicación oficial. De igual manera, la entidad sugiere que los ciudadanos pueden ubicar el centro más cercano a su domicilio utilizando la herramienta Mapas Bogotá. El proceso consiste en ingresar a la página, activar el buscador, escribir la palabra "vacunación" y seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. Luego, el usuario puede navegar y tomar nota de la dirección y horarios antes de asistir directamente con su identificación. Todo este esfuerzo evidencia el compromiso de las autoridades distritales por mejorar la salud pública en Bogotá a través del acceso oportuno y seguro a la vacunación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para encontrar un punto de vacunación en Bogotá?

Para encontrar un punto de vacunación en Bogotá, usted debe ingresar al portal oficial de Mapas Bogotá, activar el buscador haciendo clic en la barra azul y escribir la palabra "vacunación". Luego, debe seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, navegar en el mapa con su mouse o cursor, identificar el punto más cercano, y tomar nota de la dirección y horarios para asistir con su documento de identidad.

¿Qué significa VPH y para quién está dirigida la vacuna en esta jornada de vacunación en Bogotá?

VPH corresponde a Virus del Papiloma Humano. Según la Secretaría Distrital de Salud, en esta jornada la vacuna contra el VPH está dirigida a niñas y niños entre 9 y 17 años, con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas a este virus, especialmente en la población joven de la capital.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.