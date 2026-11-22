Por: Portal Bogotá

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Este lunes 23 de noviembre de 2026 se presentarán cortes de agua en diferentes barrios de Bogotá debido a obras adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objetivo principal es optimizar el suministro en distintas localidades. Así lo informó el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, que advierte sobre la programación de estas interrupciones para realizar trabajos de mantenimiento, cambio de accesorios y corrección de daños en las redes de acueducto.

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En la localidad de San Cristóbal, los cortes de agua afectarán barrios como Arboleda Santa Teresita, Bolonia y sus sectores I, Chiguaza en sus áreas rural y urbana, Ciudad Londres y sus divisiones, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, y otros sectores. Según el reporte, esta suspensión se llevará a cabo de la calle 46 Bis Sur a la 89B Sur, entre la carrera 11 Este y la 20 Este. El corte comenzará a la 1:00 p. m. y se extenderá por cuatro horas, con motivo de un cambio de accesorio en la red, de acuerdo con la información suministrada por la EAAB.

En Usaquén, la suspensión afectará amplias zonas, incluyendo Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, y la urbanización Furatena, entre otros. El corte está programado desde las 9:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de ocho horas, para efectuar mantenimiento correctivo en la infraestructura hidráulica. El perímetro comprometido abarca desde la calle 119 a la 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 Este, conforme al comunicado oficial de la EAAB.

La entidad recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas mientras dure la suspensión. Entre las sugerencias destacadas se encuentran el llenado previo de tanques de reserva domésticos, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, hacer un uso racional enfocado en lavado de manos y preparación de alimentos, y priorizar el servicio de carro tanques para hospitales, clínicas o lugares de alta afluencia, que puede solicitarse por la línea Acualínea 116. Estas acciones buscan reducir molestias y garantizar la atención de servicios esenciales durante el tiempo que duren los trabajos.

De acuerdo con lo publicado, los trabajos y cortes temporales buscan evitar problemas mayores al interior de la red de agua y asegurar que el suministro continúe llegando de manera más eficiente y segura a los hogares bogotanos en el futuro próximo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán corte de agua el lunes 23 de noviembre de 2026?

Según la información entregada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios de las localidades de San Cristóbal y Usaquén como Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Chiguaza, Ciudad Londres, Horizontes Norte, Los Alpes II, Bellavista, Unicerros y otros detallados previamente, estarán sin suministro de agua por lapsos de cuatro a ocho horas el lunes 23 de noviembre de 2026, con el fin de realizar labores de mantenimiento y cambio de accesorios.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para los cortes de agua programados?

La EAAB aconseja llenar los tanques de reserva de cada hogar antes del corte, consumir el agua almacenada en máximo 24 horas, priorizar su uso en acciones esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos, y contar con el servicio de carro tanques para hospitales y puntos críticos que lo requieran, solicitándolo mediante la Acualínea 116, para minimizar inconvenientes durante la suspensión temporal del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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