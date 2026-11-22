Por: El Espectador

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La última vez que Gabriel Alberto Cárdenas Morales se comunicó con su familia fue el jueves 19 de noviembre, cuando avisó a su madre que iba retrasado a clase y que tomaría una motocicleta pedida mediante aplicación. Poco después, Gabriel indicó que ya había llegado. Sin embargo, nunca ingresó al campus de la Universidad de los Andes, según los registros de la institución. Desde ese momento, su paradero es un misterio y la angustia crece entre sus familiares, quienes aún esperan alguna noticia sobre el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas.

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Gabriel, de 17 años, salió de su residencia ubicada en Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, rumbo a la universidad. La familia intenta reconstruir el trayecto y entender qué sucedió después de que abordó la motocicleta. “Sabemos que llegó como a las cercanías de la universidad, pero nunca ingresó a la universidad”, relató Viviana Morales Puentes, su madre, a Citytv. La preocupación se intensificó cuando, alrededor de las 3:00 p.m., los mensajes enviados por su madre dejaron de entregarse y el celular de Gabriel se apagó. La última vez que estuvo dentro de la universidad, según la familia, fue un día antes, el miércoles 18 de noviembre, cerca de las 6:30 p.m.

Una de las pistas en este caso es un movimiento bancario por COP10.200 asociado al día de su desaparición, que los allegados de Gabriel atribuyen al pago del servicio de motocicleta. Sin embargo, aún no logran identificar plenamente ni el vehículo ni al conductor de la aplicación. Las autoridades han activado la búsqueda y también la Alerta Rosa, un mecanismo diseñado para la respuesta inmediata ante la desaparición de niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

La familia de Gabriel ha solicitado formalmente que la Fiscalía autorice el acceso a grabaciones de cámaras de seguridad de conjuntos residenciales cercanos a Villa Alsacia, lugar donde presuntamente inició el viaje en motocicleta. Según la madre, la Policía ha visitado varios lugares, pero las administraciones requieren orden judicial para compartir los videos. Además, los familiares revisan los movimientos en las aplicaciones y el rastreo del teléfono móvil de Gabriel.

La búsqueda ha sido apoyada por distintas entidades, entre ellas el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Mientras tanto, la Policía y los Carabineros realizaron recorridos en áreas cercanas a la universidad y entregaron volantes con la fotografía del joven. La familia pide a quienes tengan información que puedan comunicarse con la Fiscalía en la línea 122 o con la Policía en el 123. “Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de volver”, expresó su madre.

¿Cómo fue la desaparición de Gabriel Cárdenas cerca de la Universidad de los Andes?

Gabriel Cárdenas desapareció después de tomar una motocicleta solicitada mediante una aplicación en Villa Alsacia y dirigirse a la Universidad de los Andes. Aunque anunció su llegada, nunca ingresó al campus, según registros oficiales. Su familia sigue intentando reconstruir su trayecto e identificar al conductor del transporte como parte de la investigación liderada por las autoridades.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo ayuda en casos de desaparición de jóvenes?

La Alerta Rosa es un mecanismo de respuesta inmediata que se activa cuando niños, adolescentes, jóvenes y mujeres son reportados como desaparecidos. Su objetivo es movilizar recursos y autoridades de forma rápida para optimizar la búsqueda y divulgación de información que facilite su localización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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