Por: Portal Bogotá

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La estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” continúa intensificando su ofensiva contra la delincuencia. De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, en el barrio Chapinero Central se hizo efectiva la captura en flagrancia de dos hombres, de 19 y 21 años, señalados por el presunto delito de hurto. Este operativo fue liderado por las patrullas de vigilancia, las cuales respondieron oportunamente a la situación reportada.

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Según la Policía Nacional, los hechos se desarrollaron cuando una víctima que laboraba mediante una plataforma de servicios recogió a dos ciudadanos en el barrio 7 de Agosto. El trayecto avanzó hasta llegar al sector de Normandía, ubicado en la localidad de Fontibón, donde de acuerdo con el reporte, los pasajeros intimidaron presuntamente al conductor empleando armas cortopunzantes y lo amordazaron utilizando los cordones de sus propios zapatos. Con este método, lo despojaron de su vehículo, dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. Posteriormente, abandonaron a la víctima en una zona boscosa en la vía que conduce al municipio de La Calera, en Cundinamarca.

La rápida intervención policial se apoyó en el sistema de rastreo por GPS instalado en el automóvil sustraído. Uniformados que se encontraban realizando labores de registro y control en la calle 53 con carrera 13 detectaron a dos individuos que se comportaban de manera sospechosa y cuyas características coincidían con la información del automóvil reportado como robado.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Bogotá, la reacción inmediata permitió la recuperación del automotor, los dos celulares y la suma de dinero robada. Tanto los capturados como los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se adelanten los procedimientos judiciales correspondientes. Es relevante señalar que en la localidad de Chapinero, según datos de la Policía Nacional, se ha evidenciado un incremento del 25 % en la recuperación de automotores y la captura de 1.006 personas en flagrancia por diferentes delitos.

Finalmente, la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto delictivo o comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o asistiendo al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

¿Cómo funciona el rastreo GPS en la recuperación de vehículos hurtados en Bogotá?

El rastreo GPS, de acuerdo con lo expuesto por la Policía Nacional, fue clave para ubicar el vehículo robado y facilitar la detención de los presuntos responsables. Este sistema permite reportar en tiempo real la ubicación del automotor, lo que ayuda a los uniformados a responder rápidamente y a recuperar los bienes hurtados junto con la detención de los sospechosos.

¿Qué implicaciones tiene la denuncia ciudadana en la lucha contra el hurto en Bogotá?

La denuncia ciudadana es fundamental, según la invitación de la Policía Nacional. Las autoridades insisten en la importancia de que la comunidad reporte cualquier hecho delictivo o actitud sospechosa, ya sea a través de la línea 123 o acercándose a un CAI, lo que permite fortalecer la respuesta policial y prevenir nuevos delitos en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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