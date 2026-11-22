Por: Portal Bogotá

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El arte escénico alternativo vuelve a tomar un escenario emblemático de Bogotá con una propuesta cargada de inclusión y memoria. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el colectivo Las Mariposas del Café, conformado por mujeres trans indígenas emberá desplazadas de Risaralda y Chocó, presentará la obra 'Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans’. Esta pieza teatral tendrá lugar el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los espacios culturales más reconocidos de la capital colombiana.

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Esta muestra escénica refleja, mediante relatos de vida, canto, danza, rituales y testimonios, los procesos de reconocimiento personal y colectivo de sus protagonistas. La obra explora temas como la identidad, la memoria, la dignidad y las vivencias de discriminación y desplazamiento que enfrentan sus integrantes. Estos elementos se abordan desde una perspectiva íntima, utilizando la voz y el cuerpo como mecanismo para expresar experiencias profundas y, al mismo tiempo, abordar la realidad de muchas personas trans indígenas que han sido expulsadas de sus territorios por distintas formas de violencia.

La construcción de esta pieza tiene su origen en un proceso creativo colectivo, según detalla la información de Idartes. Dicho proceso incluyó círculos de la palabra —una metodología participativa de diálogo—, además de improvisaciones, juegos corporales y escenas de carácter ritual. Así, la experiencia escénica no solo se convierte en un ejercicio artístico, sino también en una plataforma de reivindicación social, donde cada intervención representa un acto de memoria y afirmación colectiva. La diversidad, la libertad, el derecho a vivir sin violencias y la preservación cultural de las comunidades emberá son ejes fundamentales de la obra, resaltados a lo largo de todo el montaje.

La presentación se realizará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47, de acuerdo con la información oficial publicada por Idartes. La entrada se hará mediante boletería, permitiendo así un encuentro abierto con la ciudad y ampliando el espacio para que la cultura escénica incluyente siga cobrando fuerza en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas aborda la obra 'Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans' presentada por mujeres trans emberá en Bogotá?

La obra propone una reflexión profunda sobre identidad, memoria, dignidad y las experiencias de discriminación y desplazamiento vividas por las mujeres trans indígenas emberá. Estos temas se abordan a partir de relatos personales y recursos escénicos que incluyen canto y danza, haciéndose eco de procesos de exclusión y del fortalecimiento de la memoria colectiva y la reivindicación cultural.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra 'Mu Dai Werara Trans – De nosotras, las chicas trans' en Bogotá y cómo asistir?

La obra será presentada el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que se encuentra en la carrera Séptima #22-47 de Bogotá. Según información de Idartes, el acceso se realizará con boletería, permitiendo que el público participe y conozca de primera mano esta propuesta de arte escénico incluyente y alternativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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