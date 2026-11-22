Por: El Espectador

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Desde el 17 de noviembre, los ciudadanos que salen del centro de Bogotá y se dirigen hacia el norte cuentan con una alternativa adicional para sus desplazamientos en el sistema Transmilenio. De acuerdo con información de El Espectador, se trata de la ruta troncal B70, la cual conecta la estación Las Aguas, ubicada en el sector de La Candelaria, con el Portal Norte, situado en la calle 170 con Autonorte. Esta novedad está diseñada para facilitar la movilidad durante las horas de mayor tráfico en la ciudad, especialmente en el periodo comprendido entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., justo cuando se intensifican los desplazamientos debido al regreso de trabajadores y estudiantes a sus hogares.

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El recorrido de la B70 incluye un total de 12 paradas estratégicas. El trayecto inicia en Las Aguas y pasa por estaciones clave como Museo del Oro, avenida Jiménez, CAD, calle 127, Prado, Alcalá, calle 142, calle 146, Mazurén y Toberín, hasta finalizar en el Portal Norte. La estación de partida, Las Aguas, está localizada en la carrera Tercera entre calles 18 y 19, cerca de la avenida Jiménez, también conocida como Eje Ambiental. Además, desde este punto, los usuarios tienen la posibilidad de hacer una conexión subterránea peatonal hacia la estación Universidades - CityU, lo cual mejora aún más la conectividad para quienes requieren movilizarse hacia distintas zonas del centro de la ciudad.

La apertura de la B70 no afecta los servicios que tradicionalmente han operado en la estación Las Aguas. Según El Espectador, los usuarios aún disponen de las rutas F23 y J23 que enlazan con el Portal Américas. Estas rutas continúan funcionando de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., y los domingos y festivos entre las 5:30 a. m. y las 10:00 p. m. Asimismo, sigue en operación la ruta J70, habilitada de lunes a viernes en la franja horaria de 5:30 a. m. a 9:00 a. m. El sistema, de este modo, amplía la oferta de conexiones desde el corazón de Bogotá hacia distintos puntos cardinales, manteniendo la cobertura habitual mientras suma una opción valiosa para quienes se dirigen al norte, particularmente en horas de la tarde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario de la nueva ruta B70 de Transmilenio?

La ruta B70 de Transmilenio funciona de lunes a viernes, entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., una franja que responde al incremento de viajes en la tarde tras la jornada laboral y académica, según información de El Espectador.

¿Qué estaciones recorre la ruta B70 de Transmilenio en Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, la ruta B70 parte de la estación Las Aguas y hace paradas en Museo del Oro, avenida Jiménez, CAD, calle 127, Prado, Alcalá, calle 142, calle 146, Mazurén y Toberín, terminando su trayecto en el Portal Norte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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