Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, en alianza con la Alcaldía Local de Chapinero, cierra el año con un homenaje al arte, la creatividad, el deporte y la vida comunitaria. En el marco del convenio interadministrativo 863, la entidad abrió la convocatoria "Banco de Artistas — Diciembre 2026", cuyo objetivo principal es visibilizar el talento local e integrar propuestas artísticas y recreodeportivas a la programación navideña de Chapinero. De acuerdo con la información disponible en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de noviembre de 2026.

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La convocatoria está centrada en la temporada de fin de año. Invita a que las expresiones artísticas y los talleres reflejen la diversidad de prácticas culturales y tradiciones propias del mes de diciembre en la ciudad, siempre dirigidas a un público familiar. Existen varias líneas de participación, cada una con incentivos y condiciones específicas: presentaciones artísticas en mediano formato (teatro urbano) para cinco ganadores, con incentivo de $7.000.000 por función de entre 45 y 90 minutos; presentaciones artísticas en pequeño formato (aula audiovisual) para otros cinco seleccionados, con $4.000.000 por función; talleres y experiencias artísticas, desde artes plásticas hasta música y manualidades, con quince cupos y $1.000.000 por sesión; y talleres o experiencias recreodeportivas, como bienestar y movimiento creativo, con seis cupos y $2.500.000 para dos sesiones.

En cuanto a los requisitos, pueden participar personas naturales mayores de edad residentes en Chapinero y afiliadas al sistema de salud como independientes, así como personas jurídicas domiciliadas en la localidad. Un mismo concursante puede postular varias propuestas en diferentes categorías, pero solo accederá a un incentivo. Sin embargo, empleados y contratistas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte o de la Alcaldía Local de Chapinero están excluidos de la convocatoria. La evaluación de las propuestas será realizada por un comité y se puntuará sobre 100, considerando criterios como pertinencia a la categoría, viabilidad técnica, pertinencia temática, pertenencia local y calidad.

Las fechas clave son: inscripciones del 20 al 30 de noviembre de 2026, selección entre el 1 y 3 de diciembre y realización de las actividades entre el 10 y 28 de diciembre para talleres, y del 15 al 26 de diciembre para presentaciones artísticas. Los resultados se publicarán en los canales oficiales del Centro Felicidad Chapinero. Para participar, los documentos deben cargarse en formato PDF tras iniciar sesión con una cuenta de Google, y para propuestas artísticas se recomienda revisar previamente el rider técnico del espacio.

Esta convocatoria es una apuesta por fortalecer el sector cultural local, generando espacios de circulación y encuentro para diversos agentes culturales en Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el Banco de Artistas del Centro Felicidad Chapinero?

Para postularse, las personas naturales deben ser mayores de edad, residentes en la localidad de Chapinero y estar afiliadas al sistema de salud como independientes. Las personas jurídicas deben tener domicilio en Chapinero. No pueden participar quienes sean empleados o contratistas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ni de la Alcaldía Local de Chapinero. Además, cada participante puede postular varias propuestas, pero solo recibirá un incentivo.

¿Cómo se seleccionan los ganadores de la convocatoria artística en Chapinero?

La selección de los proyectos estará a cargo de un comité evaluador que calificará cada propuesta sobre 100 puntos, distribuidos en criterios como pertinencia y viabilidad técnica, pertinencia temática, pertenencia a la localidad y calidad de la propuesta. Los ganadores se anunciarán en los canales oficiales del Centro Felicidad Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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