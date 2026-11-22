Por: Portal Bogotá

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La Biblioteca Pública La Participación Ciudadana, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, será escenario de un encuentro artístico y literario que busca homenajear la voz femenina en la literatura universal. Según información compartida por el portal Bogotá.gov.co, esta jornada tendrá lugar el 25 de noviembre de 2026, en el contexto de una fecha simbólica para la reflexión y conmemoración, y será un espacio pensado para destacar la relevancia de las mujeres como creadoras literarias.

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Bajo el lema 'Poesía y mujer', la actividad reunirá a quienes deseen acercarse al universo de las escritoras y poetas a través de la poesía, la palabra y la danza. El propósito es múltiple: por un lado, se pretende dar visibilidad a aquellas mujeres que han abierto nuevos caminos para el arte y el pensamiento, contribuyendo al panorama literario desde diferentes épocas y contextos. Por otro, se invita al público a reconocer la capacidad de la creación literaria femenina para transformar realidades, desafiar ideas y enriquecer la memoria colectiva.

Durante el encuentro, los asistentes tendrán la oportunidad de entrar en contacto directo con textos y expresiones artísticas que rescatan y celebran las trayectorias de autoras representativas. De acuerdo con la información publicada, tanto la poesía como la danza serán los lenguajes centrales de la programación. Estas dos expresiones, integradas en una sola experiencia, pondrán en primer plano historias, emociones e ideas desde una perspectiva femenina, convirtiendo la jornada en un acto de memoria y reconocimiento en torno a la creación de las mujeres.

El evento es gratuito y se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública La Participación Ciudadana, ubicada en la carrera 19A # 63C-40, barrio Baquero. La jornada comenzará a las 10:00 a. m. y constituye una invitación abierta a descubrir nuevas voces, compartir la experiencia estética de la literatura y reflexionar sobre el papel de las mujeres en la producción artística. La propuesta busca, además, incentivar la participación y la circulación de estos relatos en la sociedad, enmarcando el arte como un escenario fundamental para la construcción de memoria y el reconocimiento de las diversas manifestaciones femeninas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el evento 'Poesía y mujer' organizado por la Biblioteca Pública La Participación Ciudadana?

El evento 'Poesía y mujer' es una jornada artística y literaria dedicada a reconocer y visibilizar la contribución de las mujeres en la literatura universal. De acuerdo con Bogotá.gov.co, integra poesía, palabra y danza para destacar obras y trayectorias de escritoras y poetas. La actividad busca fomentar la reflexión sobre la creación artística femenina y abrir un espacio de encuentro que impulse la circulación y el reconocimiento de sus voces en la sociedad.

¿Por qué se celebra este encuentro literario el 25 de noviembre?

El encuentro se realiza el 25 de noviembre de 2026, fecha elegida en el marco de la conmemoración de un día emblemático para la reflexión y la memoria sobre el papel de las mujeres. De acuerdo con la información proporcionada, este contexto busca resaltar la importancia de visibilizar la expresión artística femenina y fomentar la participación y la reflexión sobre la memoria y los derechos de las mujeres a través de la literatura y el arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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