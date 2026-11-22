Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha hecho un llamado prioritario a la ciudadanía, profesionales de la salud y demás sectores sociales en el contexto de la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. El objetivo es subrayar la importancia de un uso responsable de los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos. Según la SDS, la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un fenómeno que ocurre de forma natural pero se acelera dramáticamente cuando microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos se adaptan y dejan de responder a los tratamientos tradicionales. Esto provoca que infecciones comunes se conviertan en enfermedades difíciles o, incluso, imposibles de tratar, situación catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una “pandemia silenciosa”.

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De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud, la RAM tiene varias causas, entre ellas el uso inapropiado de antibióticos en salud humana, como la autoprescripción, el uso para cuadros virales, y la falta de seguimiento en los tratamientos médicos. También inciden las prácticas en la producción animal y las dificultades en el acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Como resultado, crece el riesgo de que enfermedades se propaguen y se generen complicaciones graves, discapacidades prolongadas e incluso fallecimientos. La SDS indica que en 2021 la resistencia bacteriana estuvo relacionada con más de 4,7 millones de muertes a nivel global y advierte que, de no tomarse medidas urgentes, esta cifra podría ascender a 39 millones de fallecimientos anuales para 2050, sumándose pérdidas económicas y una menor productividad ganadera.

Ante este panorama, la SDS ofrece recomendaciones claras: solo usar antimicrobianos con fórmula médica; no comprarlos ni consumirlos sin indicación profesional ni emplearlos en casos de gripa o resfriados; no guardar ni compartir medicamentos sobrantes, debiendo llevarlos a un punto azul; cumplir a cabalidad con el tratamiento médico prescrito y mantener los esquemas de vacunación al día para prevenir enfermedades infecciosas.

En el marco de la semana, la Secretaría Distrital de Salud y la Pontificia Universidad Javeriana realizaron el 1er Simposio Distrital Intersectorial frente a la RAM “Una sola salud, una sola acción”. Participaron profesionales de sectores humano, animal y ambiental, junto con sociedades científicas y académicas. Además, están previstos talleres especializados sobre liderazgo químico farmacéutico y análisis de casos en salud animal y producción alimentaria.

Los datos epidemiológicos presentados por la SDS entre 2022 y el primer semestre de 2026 muestran que bacterias como Klebsiella pneumoniae, responsables de infecciones graves, ya no responden a los antibióticos habituales en más de la mitad de los casos hospitalarios en Bogotá. Adicionalmente, estudios con la Universidad Nacional y la Javeriana determinaron que el 43,2 % de los antibióticos se comercializan sin fórmula médica, frecuentemente recomendados por familiares o droguistas. En respuesta, la SDS ha fortalecido los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA), con altos niveles de cumplimiento en guías clínicas, y ha impulsado el modelo MAS Bienestar, que transforma más de 1.800 droguerías en lugares de orientación en salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en Bogotá?

En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la resistencia a los antimicrobianos se debe principalmente al uso indebido de estos medicamentos en humanos, la autoprescripción, el empleo en infecciones virales, la falta de cumplimiento en el tratamiento y la venta sin fórmula médica. También inciden las prácticas productivas en el sector animal y problemas de acceso a servicios básicos.

¿Qué acciones ha implementado la Secretaría Distrital de Salud para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos?

Según la SDS, ha fortalecido los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) y el modelo MAS Bienestar, con altos niveles de cumplimiento en clínicas y la habilitación de droguerías como espacios comunitarios. Estas iniciativas buscan educar sobre el uso responsable de antibióticos, controlar infecciones y mejorar el diagnóstico oportuno de enfermedades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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