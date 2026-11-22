Cada pasaje de 3.550 pesos pagado en un portal de TransMilenio o en un bus azul del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) financia apenas la mitad del costo operativo real del servicio en Bogotá, mientras la Alcaldía cubre la porción restante mediante un subsidio que escalará a 3,67 billones de pesos en 2027. Esa partida dentro del proyecto de presupuesto distrital de 42,7 billones de pesos presentado al Concejo por el alcalde Carlos Fernando Galán comprometerá el 8,5 por ciento de los recursos de la ciudad y equivaldrá a la mitad del presupuesto del sector movilidad, superando incluso los 2,4 billones asignados a Integración Social, según informó El Tiempo.

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Al analizar la estructura financiera de la operación, el gerente de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, explicó en entrevista con EL TIEMPO que mover el sistema cuesta entre 6 y 7 billones de pesos anuales frente a cerca de 3 billones recaudados por tarifa, y precisó que el apoyo público responde a la naturaleza esencial del servicio. “No es que el sistema esté desfinanciado en 3 billones de pesos. Todos los sistemas de transporte masivo del mundo reciben subsidios porque prestan un servicio público esencial”, señaló el directivo, al tiempo que indicó que la entidad impulsa desarrollos urbanísticos en Montevideo y en la Primero de Mayo para generar ingresos adicionales y que el 17 por ciento de evasión representa pérdidas cercanas a 200.000 millones de pesos al año, combatidas con barreras piso a techo, cerramientos, policías, gestores y controles, de acuerdo con el citado diario.

Sobre las causas de la escalada del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) —que pasó de menos de 9.000 millones antes de 2011 a 100.000 millones con la entrada de los buses zonales y a 3,2 billones en 2026—, el profesor de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Javeriana, Darío Hidalgo, advirtió sobre el golpe de la pandemia y la necesidad de proteger a los usuarios de menores ingresos. “Si se le cobra la tarifa completa al usuario, no solo le afecta el bolsillo, sino que también termina afectando el servicio en sí mismo para todos. El transporte público lo usan principalmente personas de ingresos medios y bajos y están recibiendo un apoyo directo a su bolsillo”, explicó Hidalgo, agregando que en 2020 la operación siguió activa sin pasajeros y que la demanda no recuperó su nivel previo, mientras los buses zonales recogen cerca de un pasajero por kilómetro frente a cinco del componente troncal, meta que se busca llevar a 1,5, 1,7 y 2 acortando rutas largas en corredores como la avenida 68, la avenida Cali y la futura línea 1 del metro, además de celebrar la cofinanciación nacional para buses eléctricos que alivió un fondo donde casi el 30 por ciento va a compra de flota.

El descenso en la preferencia por los buses zonales quedó reflejado en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (BCV), donde quienes los señalan como su principal medio de transporte bajaron del 21 por ciento en 2025 al 12 por ciento en 2026. Su director, Felipe Mariño, alertó que ese retroceso presiona la sostenibilidad del componente zonal dentro del FET y pidió ajustes para atraer demanda, mientras en el Concejo concejales como Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, cuestionaron el alza del 11 por ciento del subsidio para 2027 en paralelo al estudio tarifario que baraja un posible incremento de 350 pesos —hasta 3.900 pesos—, condicionado también al ajuste del salario mínimo nacional que percibe el 87 por ciento de los casi 35.000 trabajadores del sistema.

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