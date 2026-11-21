Por: Portal Bogotá

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El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005, es una fecha de gran importancia que se celebra cada tercer domingo de noviembre. Su propósito principal es rendir homenaje a quienes han fallecido en incidentes viales, apoyar a sus familiares y allegados, y reiterar el compromiso de la sociedad para prevenir que esas tragedias continúen ocurriendo. Según información oficial de la página ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, en la capital colombiana este objetivo se integra en la gestión del transporte público, particularmente a través del sistema TransMilenio.

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TransMilenio lleva adelante un compromiso que va más allá de movilizar a millones de ciudadanos a diario. Su misión implica velar por la seguridad y confianza en cada trayecto. Como explica la entidad, esto se traduce en una labor continua de prevención y gestión de riesgos viales. Los equipos técnicos de TransMilenio, junto con los operadores, trabajan de manera coordinada para analizar hechos que ocurren en las vías, identificar factores de riesgo y asegurar que se implementen de manera correcta las medidas preventivas. Este proceso demanda una atención constante, evaluación y mejora para anticiparse a los peligros y fortalecer las condiciones operativas, procurando que los errores humanos no deriven en desenlaces fatales.

De acuerdo con los datos de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cerca de cuatro millones de viajes diarios se realizan por medio de TransMilenio. Cada uno de estos desplazamientos representa no solo un reto logístico, sino también la confianza de millones de familias que esperan que sus seres queridos regresen sanos y salvos. Además, elegir el transporte público es considerado una decisión que reduce la exposición al riesgo en comparación con otros modos, como la motocicleta, contribuyendo así al bienestar colectivo.

La entidad también pone énfasis en la protección especial para niños, niñas y adolescentes, buscando una ciudad donde todos puedan movilizarse de manera segura. Enseñar desde pequeños la importancia de una movilidad responsable y el cuidado del otro es visto como un pilar en la construcción de ciudad. TransMilenio utiliza los colores de su identidad para transmitir un mensaje: el rojo por la vida, el verde por la esperanza, el amarillo por la resiliencia y el azul por la posibilidad de un entorno más seguro para todos. Así, recordar a las víctimas tiene un sentido de transformación hacia el futuro, impulsando cambios en conductas cotidianas para preservar más vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de TransMilenio en la seguridad vial de Bogotá?

TransMilenio, según lo expuesto por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, desempeña un papel crucial en la seguridad vial de la ciudad. A través de la prevención, gestión de riesgos y monitoreo permanente de las condiciones de las vías, busca garantizar que cada viaje sea seguro. Sus equipos técnicos trabajan con los operadores del sistema, identificando factores de riesgo y aplicando medidas preventivas para reducir incidentes viales y salvaguardar la vida de sus usuarios.

¿Qué representa cada color de TransMilenio en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales?

Según la información de TransMilenio, los colores del sistema tienen un significado simbólico en esta conmemoración: el rojo representa la vida, el verde la esperanza, el amarillo la resiliencia y el azul la posibilidad de construir colectivamente una ciudad más segura. Son una invitación a la memoria, la responsabilidad y el compromiso con la seguridad vial de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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