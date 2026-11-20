Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, se adelanta una estrategia clave llamada 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' para mejorar los espacios públicos de esparcimiento y recreación. Esta iniciativa se materializó a través de la llamada Ambulancia de Parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la cual ha logrado intervenir en 200 parques de proximidad ubicados en 19 localidades. De acuerdo con el IDRD, esta acción permite llevar soluciones de mantenimiento y reparación a los lugares recreativos que se encuentran cerca de las comunidades, impactando de manera directa la calidad de estos entornos para los ciudadanos.

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Entre febrero y el 31 de octubre de 2026, el IDRD invirtió 434.823.199 pesos en actividades relacionadas con la reparación, el mantenimiento y el embellecimiento de la infraestructura de los parques. Este esfuerzo está orientado no solo a mantener en condiciones óptimas estos sitios, sino a prevenir posibles riesgos y mejorar la experiencia de quienes los utilizan. Las intervenciones incluyen la reparación de mobiliario deportivo, la adecuación de juegos infantiles, trabajos de pintura y mantenimiento de cerramientos. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, son acciones que pretenden corregir zonas deterioradas, recuperar espacios para la recreación y ofrecer entornos más seguros para quienes los frecuentan, como niños, jóvenes, adultos mayores y familias.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, destacó en una declaración recogida por la Alcaldía que el programa Ambulancia de Parques va más allá de simples reparaciones:"No se trata solamente de reparar un juego infantil o recuperar una cancha, sino de actuar a tiempo para prevenir riesgos y mejorar los espacios donde las familias se encuentran, juegan y hacen deporte". Según García Cañón, estas 200 intervenciones demuestran el compromiso del Instituto con las necesidades de la ciudadanía y con la presencia activa en los territorios.

Durante 2026, el IDRD fortaleció este programa para cubrir más escenarios de proximidad, realizando intervenciones rápidas y focalizadas que se suman a los trabajos de mantenimiento a cargo de las alcaldías locales. De esta manera, la administración distrital fomenta el cuidado colectivo y la apropiación de los parques, resaltando su importancia para la recreación, la actividad física y la convivencia social en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la Ambulancia de Parques del IDRD en Bogotá?

La Ambulancia de Parques es un programa impulsado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en Bogotá que se encarga de intervenir rápidamente parques de proximidad con el fin de realizar reparaciones, mantenimiento y embellecimiento en mobiliario deportivo, juegos infantiles, pintura y cerramientos. El propósito principal es prevenir riesgos, mejorar la seguridad y recuperar espacios para el disfrute de toda la comunidad.

¿Por qué es importante el mantenimiento de parques en Bogotá según la Alcaldía?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el mantenimiento de parques es esencial porque garantiza entornos seguros, fomenta la recreación y la actividad física, y fortalece la convivencia. Además, la administración destaca que estos espacios, bien cuidados y apropiados por la comunidad, son fundamentales para el bienestar y la integración de los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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